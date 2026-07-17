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कुरुक्षेत्र: आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों पर गुंडागर्दी का आरोप, इलाज कराने आए भाई-बहन और सुरक्षाकर्मियों को पीटा

आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों पर गुंडागर्दी का आरोप ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्रः धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल परिसर में उस समय भारी बवाल मच गया, जब वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने इलाज कराने आए एक भाई-बहन की बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, जब अस्पताल के सुरक्षाकर्मी पीड़ितों को बचाने आए, तो छात्रों ने उन पर भी ताबड़तोड़ लात-घूंसे बरसा दिए. इस हिंसक घटना से गुस्साए अस्पताल के कर्मचारियों ने ओपीडी सहित तमाम रूटीन कामकाज बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. हालांकि, मरीजों की गंभीरता को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं. आयुर्वेदिक कॉलेज में ​बीच-बचाव करने आए गार्ड्स के साथ मारपीट (ETV Bharat) मामूली विवाद के बाद बुलाई भीड़ः ​पीड़ित भाई-बहन परवीन और अनीता ने बताया कि वे अस्पताल में दवाई लेने के लिए आ रहे थे. इसी दौरान कॉलेज की दो छात्राओं की गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी. मौके पर छात्राओं ने अपनी गलती मानते हुए 'सॉरी' बोल दिया, जिसके बाद मामला वहीं खत्म हो गया था. ​लेकिन कुछ ही देर बाद, मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब कॉलेज के करीब दो दर्जन छात्र लाठी-डंडों के साथ वहां पहुंच गए. छात्रों ने बिना कुछ सुने प्रवीण और अनीता पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. महिला की गले की चैन भी तोड़ी.