पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बना तूफान सिंह, कई बार रह चुका है चैंपियन, जानें कौन सी है नस्ल और लग्जरी लाइफस्टाइल
Published : December 16, 2025 at 1:02 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 1:50 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय पशु मेले का आयोजन किया गया है. पिहोवा कस्बे के गांव उस्मानपुर में पीडीएफएफ द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है. जहां हरियाणा समेत आसपास के राज्यों से भी पशुपालक अपने अलग-अलग कैटेगरी के पशु लेकर मेले में पहुंचे थे. लेकिन अंबाला से कुरुक्षेत्र के पशु मेले में तूफान सिंह नाम एक घोड़ा भी पहुंचा है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. नुकरा नस्ल का घोड़ा तूफान कई मेलों में चैंपियन रह चुका है और एक बार फिर से वह अपना जलवा दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र पशु मेले में पहुंचा है. यह घोड़ा तूफान सिंह अंबाला के निहंगों द्वारा पाला जा रहा है.
तूफान की उम्र है 6 साल: बाबा अमनदीप सिंह ने बताया कि "तूफान सिंह उनका सबसे अच्छा घोड़ा है. वह नुकरा नस्ल का है और ये घोड़ों की सबसे अच्छी नस्ल होती है. यह नूरा बाकरपुर वाले का डायरेक्टर बेटा है. जो अपने समय में एक चैंपियन घोड़ा रहा है. इसकी उम्र करीब साढ़े 6 साल की है. तूफान सिंह की हाईट 65 इंच है. इसलिए तूफान की रफ्तार भी काफी तेज है.".
बेहद खूबसूरत है तूफान: बाबा अमनदीप सिंह ने बताया कि "तूफान सिंह को लेकर वह कुरुक्षेत्र पशु मेला में पहुंचे हैं. वह पहले पिछले साल कुरुक्षेत्र में डीएफए द्वारा आयोजित पशु मेले में चैंपियन रह चुका है. उससे पहले भी वह दो बार ब्यूटी और दो दांत प्रतियोगिता में चैंपियन रह चुका है. हालांकि अब उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होने की वजह से वह इस प्रतियोगिता में पहले तीन नंबर पर अपना स्थान नहीं बना पाया है".
नाम जैसा ही है काम: बाबा हरसिमरन सिंह ने बताया कि "उन्होंने अपने इस घोड़े का नाम तूफान सिंह ऐसे ही नहीं रखा है, तूफान की तरह चलता है. जिस तरह से तूफान आने से पहले बिल्कुल शांत माहौल होता है, वैसे ही तूफान सिंह का स्वभाव है. वह पहले शांत रहता है और जब दौड़ता है तूफान की रफ्तार से दौड़ता है. बाइक, कार से भी तेज दोड़ता है तूफान सिंह. इसी की वजह से उसका नाम तूफान सिंह रखा गया है. तूफान को रोजाना 4-5 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है".
क्या खाता है तूफान सिंह?: बाबा हरसिमरन सिंह ने बताया कि "तूफान के लिए विशेष तौर पर डाइट तैयार की जाती है. उसके शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए प्रोटीन वाला खाना दिया जाता है. तूफान हर तरह के पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाता है. मौसम बदलते ही उसके डायट चार्ट भी बदल जाता है. मूंग, छोले, कनक, जौ, बाजरा, इत्यादि खाने के लिए दिया जाता है. सर्दियों में बाजरा और गर्मी के मौसम में जौ खाने को दिए जाते हैं. तूफान के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था की जाती है. जिसमें कभी शक्कर का पानी तो कभी-कभी दूध पिलाया जाता है".
तूफान की कोई कीमत नहीं: बाबा हरसिमरन ने बताया कि "वह शौकीन के तौर पर घोड़े पालते हैं. उनके पास 16 घोड़े और चार घोड़ियां भी हैं. 5-6 लोग इन घोड़ों की देखरेख करते हैं. तूफान सिंह की देखभार के लिए ज्यादा लोग लगे रहते हैं. क्योंकि हर कोई उसके साथ अपना समय बीताना चाहता है. तूफान दिखने में एकदम सफेद और ऊंचा-लंबा है, जिसकी वजह से सब उसे काफी पसंद करते हैं. इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं. हम इसे कभी बेचना नहीं चाहते. तूफान की कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है".
