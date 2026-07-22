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कुरूद डकैती कांड का खुलासा, लुटेरे गैंग के 8 लोग गिरफ्तार, लूटा गया माल बरामद

गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है.

KURUD ROBBERY CASE SOLVED
लूटा गया माल बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 7:10 PM IST

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धमतरी: कुरूद थाना क्षेत्र में 11 जुलाई को हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात का धमतरी पुलिस ने 11 दिन के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए अंतरजिला गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई एक्टिवा स्कूटी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी कुरूद के मार्गदर्शन में कुरूद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना और वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया.

लूटा गया माल बरामद (ETV Bharat)



रात 2 बजे सो रहे युवक से हुई थी डकैती

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि 11 जुलाई 2026 की रात करीब 2 बजे ग्राम छाती निवासी विमल देशलहरे मगरलोड जाने के दौरान ग्राम मंदरौद मोड़ स्थित राजू फर्नीचर मार्ट के पास अपनी एक्टिवा रोककर विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार बदमाश वहां पहुंचे और मारपीट कर उनके पास से 9 हजार नकद, मोबाइल फोन और एक्टिवा स्कूटी लूटकर फरार हो गए.

दर्जनों सीसीटीवी खंगालने के बाद मिला सुराग

वारदात के बाद कुरूद थाना में अपराध दर्ज कर पुलिस ने विशेष टीम गठित की. जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची. पूछताछ और मेमोरेंडम के दौरान आरोपियों ने वारदात में शामिल होने का गुनाह कबूल कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई एक्टिवा स्कूटी ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के डरलीमुड़ा गांव से बरामद की गई. इसके अलावा मोबाइल और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त की गई.

कार्रवाई पुलिस की तकनीकी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और टीमवर्क का परिणाम है. सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई संपत्ति और वारदात में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया गया है. धमतरी पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी



ओडिशा के बदमाश भी वारदात में शामिल

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात को 5 से अधिक लोगों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था, जबकि कुछ आरोपी लूट की संपत्ति को छिपाने और परिवहन में सहयोग कर रहे थे. पुलिस ने इस मामले में अनुज ध्रुव, भूपेश उर्फ कंज्जे ध्रुवंशी, संजय विश्वकर्मा, राजेन्द्र उर्फ राहुल निषाद, योगेन्द्र उर्फ योगी यादव, तीरथ यादव, अमन लंगोटे उर्फ बिल्डर और पुरन उर्फ राजा रात्रे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में रायपुर, बालोद, धमतरी और ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के निवासी शामिल हैं.

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