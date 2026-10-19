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विजयादशमी पर ट्रेन सेवा का गिफ्ट, रेल यात्रियों को सस्ता सफर, रायपुर से धमतरी और रावघाट तक खुशी

रायपुर कुरुद रेल सेवा ( ETV BHARAT )

रायपुर: रायपुर रेल मंडल के कुरूद और रावघाट जाने वाले यात्रियों को अब बस की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. विजयादशमी यानी दशहरा के दिन से कुरूद के लोगों को ट्रेन सेवा की सौगात मिलने जा रही है. यह सेवा लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कुरूद के लोगों को मिलेगा. कुरूद के साथ ही लोगों को रावघाट के लिए भी ट्रेन सेवा 20 अक्टूबर से मिलने वाली है.

रेल मंत्री करेंगे रेल सेवा की शुरुआत इससे यात्रियों को सड़क परिवहन के मुकाबले कम किराए में सफर करने का मौका मिलेगा. रायपुर से कुरूद तक का ट्रेन का किराया मात्र 20 रुपए होंगे, जो बस के सफर के मुकाबले 40 रुपए सस्ता होगा. 20 अक्टूबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रायपुर से कुरूद और रायपुर से रावघाट रेल यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे.