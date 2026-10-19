विजयादशमी पर ट्रेन सेवा का गिफ्ट, रेल यात्रियों को सस्ता सफर, रायपुर से धमतरी और रावघाट तक खुशी
10 सालों के बाद विजयादशमी के दिन से कुरुदवासियों को ट्रेन सेवा की शुरुआत मिलेगी. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 3:30 PM IST
रायपुर: रायपुर रेल मंडल के कुरूद और रावघाट जाने वाले यात्रियों को अब बस की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. विजयादशमी यानी दशहरा के दिन से कुरूद के लोगों को ट्रेन सेवा की सौगात मिलने जा रही है. यह सेवा लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कुरूद के लोगों को मिलेगा. कुरूद के साथ ही लोगों को रावघाट के लिए भी ट्रेन सेवा 20 अक्टूबर से मिलने वाली है.
रेल मंत्री करेंगे रेल सेवा की शुरुआत
इससे यात्रियों को सड़क परिवहन के मुकाबले कम किराए में सफर करने का मौका मिलेगा. रायपुर से कुरूद तक का ट्रेन का किराया मात्र 20 रुपए होंगे, जो बस के सफर के मुकाबले 40 रुपए सस्ता होगा. 20 अक्टूबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रायपुर से कुरूद और रायपुर से रावघाट रेल यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे.
सीएम साय और मंत्रियों को दिया गया आमंत्रण
रायपुर मंडल के DRM दयानंद ने बताया कि रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसदों और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर को आमंत्रण भेजकर कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है. 10 साल बाद कुरूद तक ट्रेन दौड़ेगी. छोटी रेल लाइन को बंद कर बड़ी रेल लाइन में बदलने की योजना के तहत वर्ष 2016 में रायपुर-धमतरी रेल सेवा बंद कर दी गई थी. इसके बाद से ही क्षेत्रवासी बड़ी रेललाइन पर यात्री ट्रेन शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे.
लगभग 10 साल बाद इस मार्ग पर रेल सेवा बहाल होने जा रही है. इससे रायपुर, अभनपुर और कुरूद सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. ट्रेन शुरू होने से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और रोजाना रायपुर आने-जाने वाले यात्रियों को लाभ मिल सकेगा- दयानंद, डीआरएम, रायपुर रेल मंडल
रायपुर-कुरूद रेल सेवा की बहाली और बड़ी रेल लाइन के विस्तार को लेकर कुरूद विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर लगातार प्रयासरत थे. कुरूद प्रवास के दौरान उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल के समक्ष इस रेलमार्ग को लेकर मांग रखी थी. अब बड़ी रेललाइन का काम पूरा होने और यात्री सेवा शुरू करने की तैयारी के साथ क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरा होने जा रही है. रायपुर-कुरूद रेल सेवा का शुभारंभ न केवल क्षेत्र की परिवहन सुविधा को मजबूत करेगा. बल्कि धमतरी अंचल के विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.