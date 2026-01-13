कुरूद नगर पालिका का डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया शुभारंभ, करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

कुरूद नगर पालिका का डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया शुभारंभ, करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 13, 2026 at 10:13 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर धमतरी जिले के कुरूद के नगर पालिका परिषद का विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने 17 करोड़ 76 लाख रुपये से ज्यादा की लागत से किए जा रहे विभिन्न नगर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.
कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने की, जबकि अति विशिष्ट अतिथि लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद कुरूद की अध्यक्ष ज्योति भानु चंद्राकर रहीं. मुख्य अतिथि का स्वागत जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने किया.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केनाल रोड स्थित नवनिर्मित परिसर में लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्वामी विवेकानंद मंगल भवन एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का लोकार्पण किया. इसी परिसर से नगर पालिका परिषद कुरूद का औपचारिक शुभारंभ भी हुआ.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कुरूदवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. शहरीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप योजनाबद्ध विकास कार्य किए जा रहे हैं. साव ने कहा कि कुरूद को हमारी सरकार के कार्यकाल में नगर पालिका का दर्जा दिया गया है और नए नगर पालिका भवन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिसका भूमि पूजन किया गया.
कुरूद को करोड़ों की सौगात
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कुरूद के लिए 1.76 करोड़ रुपये की अतिरिक्त घोषणाएं करते हुए स्वामी विवेकानंद मंगल भवन से बड़े नाले तक कवर ब्लॉक एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए 1.46 करोड़ रुपये और स्ट्रीट लाइट ट्रक माउंटन के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत किए. डिप्टी सीएम ने कहा कि खेल, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से कुरूद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, स्मार्ट लाइब्रेरी और व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं युवाओं को आगे बढ़ने का मंच देगी.
मंत्री ने कहा कि नगर विकास कार्यों का सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा और जीवनस्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. उन्होंने बताया कि आज जिन प्रमुख कार्यों का लोकार्पण किया गया, उनमें 1.32 करोड़ रुपये की लागत से स्वामी विवेकानंद मंगल भवन एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में 1 करोड़ रुपये की लागत से बैडमिंटन कोर्ट निर्माण, 2 करोड़ रुपये की लागत से मिनीमाता व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शहर के विभिन्न मार्गों पर 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ऑक्टेंगल पोल एवं एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना तथा नालों का रिनोवेशन एवं सौंदर्यीकरण शामिल हैं.
कार्यक्रम में 10.53 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों का शिलान्यास भी किया गया, जिनमें मंडी रोड के पास नवीन नगर पालिका कार्यालय भवन निर्माण (168 लाख रुपये), स्टेडियम में मल्टीपरपस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल (416 लाख रुपये), जेडी कॉलोनी के पास इंडोर स्टेडियम एवं रंगमंच (274 लाख रूपये), जलसन एवं मरही तालाब का उन्नयन (116 लाख़ रूपये) तथा वार्ड क्रमांक 14 में स्मार्ट लाइब्रेरी (19 लाख रूपये) निर्माण शामिल है.
सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कुरूद को नगर पालिका का दर्जा मिलने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए इसे क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती के पावन अवसर पर कुरूद नगर पालिका का शुभारंभ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है. उन्होंने कहा कि कुरूद को नगर पालिका का दर्जा मिलना केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि यहां के लोगों के सपनों और अपेक्षाओं को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे नगर के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं में व्यापक विस्तार होगा.
चंद्राकर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य सरकार नगरीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. नगर पालिका बनने से कुरूद को अब योजनाबद्ध विकास, बेहतर अधोसंरचना, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुव्यवस्थित नालियां, स्वच्छता, खेल सुविधाएं और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होंगे. उन्होंने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कुरूद एक सुव्यवस्थित, सुंदर और आत्मनिर्भर नगर के रूप में विकसित होगा.