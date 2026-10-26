'दो विधानसभा सीटों पर क्लेम', BJP नेता चैंपियन का ऐलान, कहा- खानपुर 20 साल पीछे गया, जातिवाद का जहर घोला
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रंगमहल में चुनावी शंखनाद किया. साथ ही दो सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 4:42 PM IST
रुड़की: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. इसी बीच खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर और लक्सर, दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर हरिद्वार जिले की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है.
दरअसल, रुड़की के पास स्थित लंढोरा में उनके आवास रंगमहल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चैंपियन ने अपने समर्थकों के बीच अपनी चुनावी मंशा जाहिर की और आगामी चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया. कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे. इस दौरान ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के बीच चैंपियन का स्वागत किया गया.
समर्थकों की मौजूदगी में चैंपियन ने अपने राजनीतिक सफर और क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए जनता से आगामी चुनाव में समर्थन मांगा. दोनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा के बाद स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
इस दौरान चैंपियन ने अपने संबोधन में खानपुर क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया. उन्होंने लक्सर पुल के निर्माण, प्रमुख मार्गों के विकास और दल्लावाला में कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना का उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ और लोगों को घर-घर बिजली पहुंचाने का लाभ मिला.
इसके साथ ही चैंपियन ने बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तटबंधों और बांधों के निर्माण को भी अपनी उपलब्धियों में गिनाया. उन्होंने कहा कि, क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लगातार काम किया है. इस दौरान उन्होंने समर्थकों से आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की.
कार्यक्रम में उनकी पत्नी रानी देवयानी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जो कमियां रह गई थीं, उन्हें इस बार दूर करने की जरूरत है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. चैंपियन के खानपुर और लक्सर दोनों सीटों से चुनाव लड़ने के ऐलान ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चाओं को नया विषय दे दिया है. अब इस घोषणा का दोनों क्षेत्रों की सियासत और चुनावी रणनीतियों पर क्या असर पड़ता है इस पर सबकी नजरें रहेंगी.
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