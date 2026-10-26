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'दो विधानसभा सीटों पर क्लेम', BJP नेता चैंपियन का ऐलान, कहा- खानपुर 20 साल पीछे गया, जातिवाद का जहर घोला

भाजपा नेता चैंपियन ने दो सीटों से चुनाव लड़ने का किया ऐलान ( फोटो- Kunwar Pranav Singh Champion Facebook Account )

रुड़की: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. इसी बीच खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर और लक्सर, दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर हरिद्वार जिले की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है.

दरअसल, रुड़की के पास स्थित लंढोरा में उनके आवास रंगमहल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चैंपियन ने अपने समर्थकों के बीच अपनी चुनावी मंशा जाहिर की और आगामी चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया. कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे. इस दौरान ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के बीच चैंपियन का स्वागत किया गया.