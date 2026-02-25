ETV Bharat / state

मुंबई वाली पार्टी का सच क्या? गणेश गोदियाल ने सुनाया पूरा किस्सा, क्लिक कर पढ़ें

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों मुंबई वाली पार्टी चर्चाओं में हैं. इस पार्टी में कई नेताओं का नाम सामने आया है. मुंबई वाली पार्टी विवाद की शुरुआत कुंवर प्रणव चैंपियन के वीडियो से शुरू हुई. जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 24 साल पूरानी मुंबई वाली पार्टी का पूरा किस्सा सुनाया. साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इस मामले में सच सामने रखने को कहा है.

दरअसल, बीते दिनों कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक वीडियो जारी किया. जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही दूसरे नेताओं पर टिप्णणी की. इसमें कुंवर प्रणव चैंपियन ने मुंबई के एक क्लब में हुई पार्टी का जिक्र किया है. जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है.

आईये आपको सबसे पहले बताते हैं कि कुंवर प्रणव चैंपियन ने क्या कहा, दरअसल कुछ दिनों पहले कुंवर प्रणव चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें वे नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे थे. जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई. इसी प्रतिक्रिया के जवाब में कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक वीडियो जारी किया.

इस वीडियो में कुंवर प्रणव चैंपियन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को घेरा. उन्होंने कहा कांग्रेस की याददाश्त कमजोर हो गई. उन्होंने कहा गणेश गोदियाल उन्हें नवी मुंबई के डांस बार में ले गये थे. जहां उन्होंने बार बालाओं का नाच करवाया था. वहां, हरक सिंह रावत ने डांस किया था. उन्होंने कहा हम तो वहां धर्मेंद्र की तरह शो देख रहे थे.

इस वीडियो में चैंपियन ने कहा कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है. इस दौरान उन्होंने खानपुर विधायक उमेश शर्मा को भी घेरा. कुंवर प्रणव चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाये.