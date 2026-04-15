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कूनो के केपी–2 चीता को भाया राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा को लांघ फिर पहुंचा कोटा

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से केपी–2 चीता राजस्थान के कोटा में एक बार फिर प्रवेश कर गया है.

Kuno's KP-2 Cheetah
कूनो का केपी–2 चीता (Courtesy - Kota Forest Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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कोटा: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाया गया है. ये अफ्रीकी चीते बार-बार अपनी सीमाओं को लांघकर राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं. अब एक बार फिर केपी-2 चीता मध्य प्रदेश से राजस्थान के कोटा में प्रवेश कर गया है. इसकी मॉनिटरिंग में कोटा वन विभाग की टीम भी लग गई है.

कोटा के उपवन संरक्षक टेरिटोरियल अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि केपी-2 चीता खातौली एरिया में प्रवेश कर गया है. जिसकी मॉनिटरिंग उनकी टीम कर रही थी. इसके साथ ही कूनो सेंचुरी से भी टीम आ गई है. दूसरी तरफ केपी–3 चीता एक माह से भी ज्यादा समय से प्रदेश के ही बारां जिले में घूम रहा है. उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है. खातौली के रेंजर मुकेश सुमन ने बताया कि सुबह 9 बजे के आसपास चीता केपी-2 कोटा जिले के छापोल गांव के नजदीक पार्वती नदी को क्रॉस करके आया था. यह मंगलवार तक पार्वती नदी के पार एमपी के श्योपुर जिले में ही घूम रहा था, जबकि अब यह राजस्थान में आ गया और इसके बाद यह धनवा इलाके में पहुंच गया है.

पढ़ें: कूनो से 125 किमी दूर छबड़ा पहुंचा अफ्रीकी चीता केपी-3, बारां में मचा रहा हंगामा

उन्होंने बताया कि चंबल नदी के किनारे आबादी एरिया नहीं है, फिलहाल चीता आराम कर रहा है, उसने कोई शिकार भी नहीं किया है. मुकेश सुमन ने बताया कि सुबह कूनो सेंचुरी की टीम ने लोकेशन भेज दी थी. जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां पर मॉनिटरिंग की. यह मूल रूप से चंबल नदी के किनारे पर ही घूम रहा था. बाद में कूनो से भी टीम पहुंच गई है. अब यह टीम इसकी मॉनिटरिंग में जुटी हुई है. हमारी टीम भी उनकी मदद कर रही है.

पढ़ें: कूनो से निकल राजस्थान पहुंचे केपी-2 चीते की वापसी, 55 दिन में लगाई दौड़

55 दिन घूमा था फिर 18 दिन बाद लौटा: कूनो केपी-2 चीता राजस्थान में 55 दिन पहले घूम कर गया है. वह फरवरी महीने में बारां जिले में प्रवेश कर गया था. जिसके बाद 45 दिन वह बारां में रहा और इसके बाद 19 मार्च को वह कोटा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया था. इसके बाद वह कोटा में चंबल किनारे तक भी घुमा. उसकी पहले अयाना, इटावा और फिर सुलतानपुर एरिया में मूवमेंट बढ़ गई थी. पीपल्दा समेल गांव से उसे 27 मार्च को ट्रेंकुलाइज किया गया था. जिसके बाद कूनो की टीम उसे वापस लेकर चली गई थी. एक बार फिर वह राजस्थान में कोटा जिले की सीमा में पहुंच गया है. उसे ट्रेंकुलाइज करके ले जाने के 18 दिन बाद ही वापस राजस्थान का रुख किया है.

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