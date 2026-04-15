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कूनो के केपी–2 चीता को भाया राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा को लांघ फिर पहुंचा कोटा

कूनो का केपी–2 चीता ( Courtesy - Kota Forest Department )

कोटा: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाया गया है. ये अफ्रीकी चीते बार-बार अपनी सीमाओं को लांघकर राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं. अब एक बार फिर केपी-2 चीता मध्य प्रदेश से राजस्थान के कोटा में प्रवेश कर गया है. इसकी मॉनिटरिंग में कोटा वन विभाग की टीम भी लग गई है. कोटा के उपवन संरक्षक टेरिटोरियल अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि केपी-2 चीता खातौली एरिया में प्रवेश कर गया है. जिसकी मॉनिटरिंग उनकी टीम कर रही थी. इसके साथ ही कूनो सेंचुरी से भी टीम आ गई है. दूसरी तरफ केपी–3 चीता एक माह से भी ज्यादा समय से प्रदेश के ही बारां जिले में घूम रहा है. उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है. खातौली के रेंजर मुकेश सुमन ने बताया कि सुबह 9 बजे के आसपास चीता केपी-2 कोटा जिले के छापोल गांव के नजदीक पार्वती नदी को क्रॉस करके आया था. यह मंगलवार तक पार्वती नदी के पार एमपी के श्योपुर जिले में ही घूम रहा था, जबकि अब यह राजस्थान में आ गया और इसके बाद यह धनवा इलाके में पहुंच गया है. पढ़ें: कूनो से 125 किमी दूर छबड़ा पहुंचा अफ्रीकी चीता केपी-3, बारां में मचा रहा हंगामा