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श्योपुर रेलवे स्टेशन का बजट घटाने को लेकर हंगामा, रेल मंत्री का पुतला फूंका

श्योपुर रेलवे स्टेशन का बजट घटाने को लेकर प्रदर्शन ( ETV Bharat )

श्योपुर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए घोषित 150 करोड़ रुपये के बजट को घटाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के विरोध में गुरुवार को कूनो संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया. बर्धा स्थित रेलवे स्टेशन पर समिति के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन कर विरोध जताया. इस दौरान पुतला दहन रोकने के प्रयास में पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच छीनाझपटी भी हुई.

श्योपुर रेलवे स्टेशन का बजट घटाने का विरोध (ETV Bharat) कूनो में चीता परियोजना से बढ़ी पर्यटन की संभावनाएं समिति ने ज्ञापन में कहा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के बाद श्योपुर की पहचान देश-विदेश में बढ़ी है. आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास जरूरी है. समिति ने स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं और हेरिटेज लुक के साथ विकसित करने की मांग की. समिति का कहना है कि बजट में कटौती से प्रस्तावित विकास कार्यों का दायरा प्रभावित हो सकता है. ऐसे में स्टेशन के विकास के लिए पहले घोषित राशि बहाल की जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले. श्योपुर रेलवे स्टेशन का बजट घटाने का किया विरोध (ETV Bharat)