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कूनो के चीतों को पसंद राजस्थान, गर्मी से बेहाल पेड़ की छांव में विश्राम, नदी में अठखेलियां

कूनो नेशनल पार्क के चीतों की दौड़ राजस्थान के कोटा और बारां तक. दो चीते अभी भी इन इलाकों में तलाश रहे नदी का किनारा.

kuno cheetah to rajasthan
कूनो के चीतों को पसंद राजस्थान, नदी में अठखेलियां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : ग्वालियर-चंबल में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है. श्योपुर जिले में भी पारा 40 पार कर गया है. सुबह से ही तेज गर्मी का आभास होने लगा है. ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में रहने वाले चीते भी भीषण गर्मी से परेशान दिखने लगे हैं. गर्मी से निपटने के लिए चीते छांव की तलाश में घूमते हैं. इसके साथ ही उन्हें नदी और तालाब का किनारा पसंद आ रहा है. पानी में बैठकर व तैरकर चीते गर्मी से निजात पाने में जुटे हैं.

श्योपुर के जलालपुरा गांव में चीते की एंट्री

अप्रैल के दूसरे सप्ताह से गर्मी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. ऐसे में इंसानों के साथ जानवर भी तपन से बेहाल हैं. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के अंदर और कूनो नेशनल पार्क से बाहर घूम रहे चीते अब नदियों का सहारा ले रहे हैं. बुधवार को श्योपुर के जलालपुरा गांव के पास चीते का नदी के पास घूमते और पानी में आराम फरमाते वीडियो सोशल मीडिया पर चला. ग्रामीणों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया था.

श्योपुर के जलालपुरा गांव में नदी किनारे चीता (ETV BHARAT)

कोटा से लाए थे पकड़कर, फिर वहीं पहुंचा

कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों के मुताबिक श्योपुर जिले की सीमा लांघकर यह चीता अब कोटा जिले की सीमा में प्रवेश कर चुका है. वर्तमान में इसकी लोकेशन राजस्थान के खातोली क्षेत्र के आसपास बताई जा रही है. पार्वती नदी के आसपास यह चीता अब गर्मी से बचने के लिए कभी पेड़ की छांव और फिर नदी में पानी पीने के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क का यह चीता 56 दिन पहले भी कोटा पहुंचा था.

27 मार्च को इस चीते का ट्रैकुलाइज कर कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था. इसकी मॉनिटरिंग भी कोटा जिले की वन विभाग की टीम के साथ कूनो नेशनल पार्क की टीम भी कर रही है.

कूनो नेशनल पार्क में 54 चीते

बारां जिले में KP-3 चीता एक माह से अधिक समय बीते जाने के बाद भी यहीं अपनी आमद दर्ज करा रहा है. ऐसा लग रहा है कि इन भारतीय मूल के चीतों को कूनो नेशनल पार्क से बाहर राजस्थान की आवोहवा पसंद आ गई है. कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 12 चीते खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं. 42 चीते बड़े बाड़े में हैं और 3 चीते गांधी सागर में हैं, भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है.

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