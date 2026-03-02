ETV Bharat / state

रामगढ़ में फिर दिखा कूनो का चीता, अब KP 3 पहुंचा बारां

कूनो नेशनल पार्क से चलकर अब एक और चीता बारां पहुंचा है.

Cheetah KP 3
रामगढ़ में फिर दिखा कूनो का चीता (Source : Forest Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 2, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: जिले के रामगढ़ वन क्षेत्र से एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मध्यप्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क से विचरण करते हुए चीता केपी-3 ने सोमवार सुबह बारां जिले की सीमा में प्रवेश कर लिया. इससे पहले उसका बड़ा भाई केपी-2 पिछले करीब 15 दिनों से जिले के वन क्षेत्रों में मूवमेंट कर रहा है.

डीएफओ विवेकानंद माणिकराव बड़े ने बताया कि केपी-2 फिलहाल मांगरोल वन क्षेत्र में सक्रिय है और उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. वहीं, सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे केपी-3 भी रामगढ़ वन क्षेत्र में पहुंच गया. वर्तमान में केपी-3 का मूवमेंट रामगढ़ क्रेटर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर दर्ज किया गया है.

पढ़ें : कूनो के चीते को भाया बारां का वन, मांगरोल क्षेत्र में घूमता दिखा

दोनों चीतों की गतिविधियों पर कूनो और बारां वन विभाग की संयुक्त टीम जीपीएस कॉलर के जरिए नजर बनाए हुए है. जिले में दो चीतों की मौजूदगी से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है. हालांकि, वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने, जंगल क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने और मवेशियों को खुला नहीं छोड़ने की सलाह दी है.

यह पांचवीं बार है जब कूनो से कोई चीता स्वाभाविक रूप से विचरण करते हुए बारां जिले में पहुंचा है. लगातार हो रही मॉनिटरिंग के चलते फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है. कूनो के चीते ने पूर्व एक नीलगाय का शिकार किया था. गत शनिवार को भी चीते द्वारा एक गाय के शिकार की खबर सामने आई थी. कूनो के चीतों के लगातार रामगढ़ क्षेत्र में आने से जहां वन्य जीव प्रेमियों में खुशी का माहौल है तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में दहशत भी फैली हुई है.

TAGGED:

CHEETAH KP 3
KUNO NATIONAL PARK
CHEETAH IN BARAN
RAMGARH FOREST AREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.