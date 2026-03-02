ETV Bharat / state

रामगढ़ में फिर दिखा कूनो का चीता, अब KP 3 पहुंचा बारां

रामगढ़ में फिर दिखा कूनो का चीता ( Source : Forest Department )

बारां: जिले के रामगढ़ वन क्षेत्र से एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मध्यप्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क से विचरण करते हुए चीता केपी-3 ने सोमवार सुबह बारां जिले की सीमा में प्रवेश कर लिया. इससे पहले उसका बड़ा भाई केपी-2 पिछले करीब 15 दिनों से जिले के वन क्षेत्रों में मूवमेंट कर रहा है. डीएफओ विवेकानंद माणिकराव बड़े ने बताया कि केपी-2 फिलहाल मांगरोल वन क्षेत्र में सक्रिय है और उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. वहीं, सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे केपी-3 भी रामगढ़ वन क्षेत्र में पहुंच गया. वर्तमान में केपी-3 का मूवमेंट रामगढ़ क्रेटर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर दर्ज किया गया है. पढ़ें : कूनो के चीते को भाया बारां का वन, मांगरोल क्षेत्र में घूमता दिखा