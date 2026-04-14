कूनो की सरहद लांघ इंसानों से दोस्ती को बेकरार चीते! ग्रामीणों ने साथ बैठकर बनाईं रील
कूनो नेशनल पार्क के चीते गांवों की ओर. ग्रामीण चीतों से सतर्क तो हैं पर कुछ दुस्साहसी युवक इनके साथ वीडियो भी बना रहे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 12:39 PM IST
श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क के चीतों के लिए यहां का क्षेत्रफल छोटा पड़ने लगा है. अक्सर चीते कूनो की सरहद लांघकर रिहायशी बस्ती की ओर रुख कर रहे हैं. यहां तक कि सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में आए दिन चीतों की धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है. दो दिन पहले दो चीते फिर श्योपुर जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर स्थित दो गांवों में देखे गए.
खेतों में तफरी कर रहे चीतों को ग्रामीणों ने देखा तो कुछ दहशत में आ गए. जबकि कुछ युवाओं ने दुस्साहस दिखाते हुए चीतों के साथ रील बनाईं. हालांकि चीतों से पर्याप्त दूरी बनाने की नसीहत लगातार कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन दे रहा है.
दो चीते श्योपुर के गांव में घूमते मिले
ऐसा लग रहा है कि चीतों को कूनो नेशनल पार्क की जगह कम पड़ रही है. चीते रिहायशी बस्तियों की ओर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं. फिलहाल दो चीते कूनो की सीमा को लांघकर रिहायशी इलाके में अपना डेरा जमाए हुए हैं. कभी गांव में तो कभी शहर में कभी सड़कों पर तो कभी खेतों पर चीतों को देखा जा रहा है. कूनो नेशनल पार्क की टीम चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. इस बार कूनो नेशनल पार्क के दो चीते श्योपुर जिले के टर्रा कलां गांव और किन्नपुरा गांव के पास घूमते देखे गए.
युवकों ने चीतों के पास बैठकर बनाए वीडियो
इन दोनों गांवों में ग्रामीणों ने चीते की वीडियो बनाकर मंगलवार को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया. इसमें दो चीते खेतों के रास्ते जाते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ युवक चीतों के पास बैठकर रील भी बनाते नजर आ रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि चीतों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है. फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में 54 चीते है. भारत में कुल 57 चीते हैं. 12 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं.
चीतों की राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक दौड़
कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर से सटे जिलों के अलावा राजस्थान समेत उत्तरप्रदेश की सीमा तक पहुंच रहे हैं. ये चीते मनपसंद जगहों पर विचरण कर अपना पसंदीदा शिकार कर पेट भर रहे हैं. इस तरह की कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं. कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले चीते कभी पालतू जानवरों गाय, भैंस, बछड़ा और बकरियों का शिकार कर रहे हैं. ग्रामीणों द्वारा कई बार चीतों को खदेड़ने की घटनाएं सामने आई है.
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इंसानों पर हमला नहीं करते चीते, फिर भी सावधान रहें
कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन उत्तम शर्मा का कहना है "टीमें लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रही हैं. चीते लगातार अपना रुख रिहायशी इलाके में कर रहे हैं. वन विभाग की टीमें ग्रामीणों और लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि चीता इंसानों पर हमला नहीं करता. फिर भी उनसे सतर्क रहने की जरूरत है. वह शिकार कर अपना पेट भर रहे हैं." इधर, KP-2 चीता एक माह से अधिक समय से रामगढ़ इलाके में डेरा जमाए हुए हैं. रामगढ़ इलाके में नदी किनारे पेड़ के नीचे आराम फरमाते इसे देखा गया है.