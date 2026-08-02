कूनो से निकल चीता पहुंचा शंकरपुर, इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर ट्रैकिंग टीम
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता पहुंचा शंकरपुर, चीते को देख ग्रामीणों में मची भगदड़, ट्रैकिंग टीम मौके पर तैनात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 6:07 PM IST
श्योपुर: श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता अब रिहायशी इलाके में पहुंच गया. खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने जब यह नजारा देखा तो मौके पर दहशत का माहौल देखने को मिला. चीता खेत पर जैसे पहुंचा तो खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई. चीता धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ा तो ग्रामीणों ने मामले की जानकारी वन विभाग की टीम को दे दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चीता पर निगरानी बनाए हुए हैं.
कूनो से निकला चीता श्योपुर के शंकरपुर गांव की ओर पहुंचा
दरअसल, शनिवार की शाम कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता श्योपुर जिले के शंकरपुर गांव की ओर पहुंच गया. जब ग्रामीण खेतों पर काम कर रहे तो उनकी नजर चीता पर पड़ गई. जैसे ही चीता के आने की खबर गांव में फैली तो ग्रामीणों में भगदड़ मच गई. चीता नदी पार कर गांव की ओर बढ़ा उसके बाद वह गांव में पहुंच गया.
स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक ने स्कूल का गेट बंद किया
पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक ने स्कूल के गेट बंद कर लिए जिससे चीता बच्चों पर हमला न कर सके. गांव में पहुंचे चीता की खबर आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग की ट्रैकिंग टीम को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंची अब वन विभाग की ट्रैकिंग टीम ग्रामीणों को समझाइश दे रही है कि चीता इंसानों पर हमला नहीं करते है. हालांकि, वन विभाग की ट्रैकिंग टीम के पहुंचने के बाद गांव में हालात सामान्य हो गए हैं. ट्रैकिंग टीम लगातार चीता पर निगरानी बनाए हुए है.
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श्योपुर के समाजसेवी आशीष ने बताया कि "मैं मानपुर से श्योपुर की ओर आ रहा था. तभी अचानक ग्रामीणों के भागने और चिल्लाने की आवाज आई. मैंने बाइक रोक ली और उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि गांव में चीता आ गया है. हालांकि उस समय वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी. ग्रामीणों को समझाइश भी वन विभाग की टीम दे रही है."