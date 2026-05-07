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कूनो से राजस्थान पहुंचा चीता KGP3, मंडरायल-डांग इलाके मे दी दस्तक, वन विभाग का हाई अलर्ट

मंडरायल में घुसा चीता KGP3 ( फोटो ईटीवी भारत करौली )

करौली : जिले के मंडरायल इलाके में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक चीता बुधवार को राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गया है. चीते की मौजूदगी की खबर मिलते ही स्थानीय वन विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. रेंजर टिंकू सिंह ने बताए कि कूनो से आए इस चीते की खबर के बाद वन विभाग की पूरी टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है. वन विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन : चीते की लोकेशन ट्रेस होते ही सहायक वन संरक्षक हरी सिंह हाड़ा के निर्देशन में वन विभाग की विशेष टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. रेंजर टिंकू सिंह और रेंजर इन्द्रजीत सिंह की संयुक्त टीमों ने डांग इलाके में चीते को सफलतापूर्वक ट्रैक किया है. चीता KGP3 की खोज के लिए मनोखुर और चंदेलीपुरा के वन क्षेत्रों में विभाग द्वारा सघन निगरानी और ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसे भी पढ़ें: कूनो से भटककर रणथंभौर पहुंचा KP2 चीता, आसपास के गांवों में दहशत, छूटी खेती-बाड़ी और पढ़ाई-लिखाई