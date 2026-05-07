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कूनो से राजस्थान पहुंचा चीता KGP3, मंडरायल-डांग इलाके मे दी दस्तक, वन विभाग का हाई अलर्ट

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीता KGP3 राजस्थान के मंडरायल में प्रवेश कर गया है.

मंडरायल में घुसा चीता KGP3
मंडरायल में घुसा चीता KGP3 (फोटो ईटीवी भारत करौली)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 11:51 AM IST

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करौली : जिले के मंडरायल इलाके में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक चीता बुधवार को राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गया है. चीते की मौजूदगी की खबर मिलते ही स्थानीय वन विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. रेंजर टिंकू सिंह ने बताए कि कूनो से आए इस चीते की खबर के बाद वन विभाग की पूरी टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

वन विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन : चीते की लोकेशन ट्रेस होते ही सहायक वन संरक्षक हरी सिंह हाड़ा के निर्देशन में वन विभाग की विशेष टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. रेंजर टिंकू सिंह और रेंजर इन्द्रजीत सिंह की संयुक्त टीमों ने डांग इलाके में चीते को सफलतापूर्वक ट्रैक किया है. चीता KGP3 की खोज के लिए मनोखुर और चंदेलीपुरा के वन क्षेत्रों में विभाग द्वारा सघन निगरानी और ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: कूनो से भटककर रणथंभौर पहुंचा KP2 चीता, आसपास के गांवों में दहशत, छूटी खेती-बाड़ी और पढ़ाई-लिखाई

मध्य प्रदेश बॉर्डर से किया प्रवेश : वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, चीता KGP3 मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर 'ओण' के रास्ते मण्डरायल के डांग इलाके में प्रवेश हुआ है. रेंजर टिंकू सिंह ने इस मूवमेंट की आधिकारिक जानकारी जिला अधिकारियों के साथ-साथ कूनो अभयारण्य के प्रबंधन को भी दे दी है.

रात भर जारी रही निगरानी : चीते की सुरक्षा और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम पूरी रात जंगल में डटी रही. वन्यजीव विशेषज्ञों और वनकर्मियों की टीम अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से चीते की हर गतिविधि पर नजर रख रही है. विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों को भी सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है.

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