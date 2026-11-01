कूनो से निकलकर राजस्थान की सीमा में पहुंचा अफ्रीकन चीता CCB-4, बारां के अंजरोंडा वन क्षेत्र में मूवमेंट, टीमें अलर्ट पर
उप वन संरक्षक विवेकानंद माणिकराव ने बताया कि नर चीता सीसीबी-4 की लोकेशन केलवाड़ा क्षेत्र के अंजरोंडा वन क्षेत्र में ट्रेस हुई है.
Published : November 1, 2026 at 1:47 PM IST
बारां: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अफ्रीकन चीतों को बारां जिले के जंगल काफी भाने लगे हैं, जिसके चलते उनका मूवमेंट ज्यादातर बारां जिले में ही बना रहता है. अब पहली बार शुक्रवार रात कूनो पार्क से घूमते हुए नर चीता सीसीबी-4 ने जिले के जंगल में प्रवेश किया है. एमपी के कुरकुटा गांव से राजस्थान के कुरकुटी गांव की सीमा पार कर यह दुआ, सिलोरी और खुशियारा होते हुए अंजरोंडा वन क्षेत्र में पहुंचा है. कूनो पार्क और केलवाड़ा रेंज की टीमें उसकी ट्रैकिंग कर रही हैं.
वनकर्मियों की टीम निगरानी में तैनात: उप वन संरक्षक विवेकानंद माणिकराव ने बताया कि शुक्रवार रात नर चीता सीसीबी-4 ने जिले के जंगल में प्रवेश किया है. अभी उसकी लोकेशन केलवाड़ा क्षेत्र के अंजरोंडा वन क्षेत्र में है. कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम के साथ केलवाड़ा रेंज के वनकर्मियों की टीम निगरानी में तैनात है और हर पल की जानकारी ली जा रही है.
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बारां में पहले भी आ चुके हैं कई अफ्रीकन चीते: इससे पहले भी बारां जिले के जंगलों में कई अफ्रीकन चीतों का मूवमेंट रहा है. मादा चीता आशा के शावक केपी-2 और केपी-3 का मूवमेंट लंबे समय तक यहां बना रहा था. वहीं मादा चीता वीरा अपने शावक केपीवी-2 के साथ लंबे समय तक क्षेत्र के जंगलों में रही थी. वह सितंबर माह के अंत में करीब 27 दिन गुजारने के बाद वापस लौट गई थी. इससे पहले भी वह करीब दो साल पहले शाहाबाद के जंगल में पहुंची थी.
पहले ही दिन तय किया 16 किलोमीटर का सफर: जिले के जंगल में पहली बार पहुंचा नर चीता सीसीबी-4 कुरकुटी गांव से अंजरोंडा तक करीब 16 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा है. कूनो पार्क की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. केलवाड़ा रेंज के रेंजर देवराज सुमन ने बताया- कूनो की टीम के साथ वन विभाग की टीम भी चीते की निगरानी में तैनात है.
बोत्सवाना से लाया गया था भारत: करीब ढाई से तीन साल का नर चीता सीसीबी-4 बोत्सवाना से भारत लाया गया था. प्रोजेक्ट चीता के तीसरे बैच में 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 9 चीते (6 मादा और 3 नर) भारतीय वायुसेना के विमान से ग्वालियर लाए गए थे. फिर यहां से हेलीकॉप्टर से उन्हें कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर शिफ्ट किया गया था. यहां आने के बाद इसे क्वारंटाइन बोमा में रखा गया, फिर धीरे-धीरे जंगल में छोड़ा गया. बाद में यह अपनी दो बहनों से अलग हो गया, जब बहनें जंगल में अलग चली गईं.
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क्यों चर्चा में है सीसीबी-4: सितंबर 2026 में सीसीबी-4 ने इतिहास बना दिया था. इसने भारत में जन्मी मादा चीता निर्वा के बेटे केएनजी-23 के साथ गठबंधन बना लिया. सामान्य तौर पर नर चीतों का गठबंधन सगे भाइयों में होता है. ये दोनों अलग-अलग देश और अलग मां के हैं, वहीं उम्र में 6-7 महीने का अंतर है, फिर भी एक साथ शिकार करना, एक साथ खाना, एक-दूसरे को बुलाना और ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया. यह भारत-बोत्सवाना का पहला अंतरराष्ट्रीय चीता गठबंधन माना जाता है.
क्यों भाते हैं बारां के जंगल चीतों को: अफ्रीकन चीतों को घास के मैदान, सवाना, झाड़ी वाले जंगल और खुला व अर्ध-शुष्क माहौल पसंद आता है. इन्हें दौड़ने के लिए खुली जगह चाहिए, इसलिए ये घने जंगलों से बचते हैं. वहीं ये कम घनी वनस्पति वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां शिकार को देख सकें. ये छोटे और मध्यम आकार के चीतल, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय के बच्चे, बकरी और भेड़ का शिकार करते हैं.
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