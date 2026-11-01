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कूनो से निकलकर राजस्थान की सीमा में पहुंचा अफ्रीकन चीता CCB-4, बारां के अंजरोंडा वन क्षेत्र में मूवमेंट, टीमें अलर्ट पर

कूनो नेशनल पार्क मे चीता ( ETV Bharat Baran file photo )

बारां: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अफ्रीकन चीतों को बारां जिले के जंगल काफी भाने लगे हैं, जिसके चलते उनका मूवमेंट ज्यादातर बारां जिले में ही बना रहता है. अब पहली बार शुक्रवार रात कूनो पार्क से घूमते हुए नर चीता सीसीबी-4 ने जिले के जंगल में प्रवेश किया है. एमपी के कुरकुटा गांव से राजस्थान के कुरकुटी गांव की सीमा पार कर यह दुआ, सिलोरी और खुशियारा होते हुए अंजरोंडा वन क्षेत्र में पहुंचा है. कूनो पार्क और केलवाड़ा रेंज की टीमें उसकी ट्रैकिंग कर रही हैं.

वनकर्मियों की टीम निगरानी में तैनात: उप वन संरक्षक विवेकानंद माणिकराव ने बताया कि शुक्रवार रात नर चीता सीसीबी-4 ने जिले के जंगल में प्रवेश किया है. अभी उसकी लोकेशन केलवाड़ा क्षेत्र के अंजरोंडा वन क्षेत्र में है. कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम के साथ केलवाड़ा रेंज के वनकर्मियों की टीम निगरानी में तैनात है और हर पल की जानकारी ली जा रही है.