कूनो चीता गोलीकांड, 6 वनकर्मी सस्पेंड, डायरेक्टर और DFO पर भी कार्रवाई की मांग
6 वनकर्मियों के निलंबन पर बोले वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे- अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई, तय हो जिम्मेदारी, गोली कैसे चली अबतक साफ नहीं. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 6:56 AM IST
श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में नर चीता KNG22 की गोली लगने से हुई मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग ने श्योपुर और मुरैना वन मंडल के वनकर्मियों को निलंबित कर दिया है. इनमें श्योपुर जिले की विजयपुर रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड भी शामिल हैं. यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब चीते की सुरक्षा, निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. वहीं, मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है.
इन वनकर्मियों को किया गया निलंबित
निलंबित किए गए वनकर्मियों में मुरैना वन मंडल के रेंजर पहाड़गढ़ आकाश तोमर, डिप्टी रेंजर कीर्ति कुमार शांडिल्य, बीट गार्ड दिनेश गरैया और श्योपुर वन मंडल के विजयपुर रेंजर जाहर सिंह गौड़, डिप्टी रेंजर गब्बर सिंह बजोरिया और बीट गार्ड कुलदीप सिंह गुर्जर का नाम शामिल है. वहीं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने वरिष्ठ अधिकारी उत्तम शर्मा और डीएफओ थिरु को निलंबित करने की मांग की है.
मैदानी कर्मचारियों के साथ अधिकारियों पर हो कार्रवाई
वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इस कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं.अजय दुबे का कहना है कि लंबे समय से पदस्थ कूनो के डायरेक्टर उत्तम शर्मा और डीएफओ थिरु को भी निलंबित किया जाना चाहिए. दुबे ने दावा करते हुए कहा, '' इन अधिकारियों के कार्यकाल में 17 चीतों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. ऐसे में केवल मैदानी कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.''
NTCA और WCCB की टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
KNG22 की मौत के मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है. 28 अक्टूबर को NTCA और WCCB की उच्चस्तरीय टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने घटना से जुड़े साक्ष्यों और चीते की सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था के पहलुओं को जांच के दायरे में लिया है. KNG22 के शरीर से सर्जरी के दौरान बंदूक के पांच छर्रे निकाले गए थे. गंभीर चोटों के चलते 27 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी.
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वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई का इंतजार
छह वनकर्मियों के निलंबन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच की आंच कूनो के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी? क्या गोली चलाने वाले आरोपियों की पहचान हो पाएगी?और क्या चीता संरक्षण की निगरानी व्यवस्था में कथित चूक की पूरी जवाबदेही तय होगी? फिलहाल KNG22 की मौत ने एक बार फिर प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा व्यवस्था और वन विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है.