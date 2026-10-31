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कूनो चीता गोलीकांड, 6 वनकर्मी सस्पेंड, डायरेक्टर और DFO पर भी कार्रवाई की मांग

सांकेतिक तस्वीर ( (Source: Kuno National Park) )

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में नर चीता KNG22 की गोली लगने से हुई मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग ने श्योपुर और मुरैना वन मंडल के वनकर्मियों को निलंबित कर दिया है. इनमें श्योपुर जिले की विजयपुर रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड भी शामिल हैं. यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब चीते की सुरक्षा, निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. वहीं, मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है.

इन वनकर्मियों को किया गया निलंबित निलंबित किए गए वनकर्मियों में मुरैना वन मंडल के रेंजर पहाड़गढ़ आकाश तोमर, डिप्टी रेंजर कीर्ति कुमार शांडिल्य, बीट गार्ड दिनेश गरैया और श्योपुर वन मंडल के विजयपुर रेंजर जाहर सिंह गौड़, डिप्टी रेंजर गब्बर सिंह बजोरिया और बीट गार्ड कुलदीप सिंह गुर्जर का नाम शामिल है. वहीं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने वरिष्ठ अधिकारी उत्तम शर्मा और डीएफओ थिरु को निलंबित करने की मांग की है.