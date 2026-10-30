कूनो में चीते की मौत पर घमासान, नेशनल पार्क के डायरेक्टर का भावुक ट्वीट, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का पलटवार
कूनो में KNG-22 चीते की गोली लगने से मौत, गोली किसने चलाई अबतक पता नहीं, कूनो डायरेक्टर के भावुक पोस्ट पर उठ रहे सवाल. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:29 AM IST
श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में 19 माह के नर चीते KNG-22 की मौत के बाद चीता संरक्षण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. 25 अक्टूबर को गोली लगने से घायल मिले चीते की अगले दिन उपचार के दौरान मौत हो गई. चीते की पीठ में पांच छर्रे मिले है. घटना के बाद वन विभाग पुलिस और संबंधित एजेंसियों की जांच के बीच कूनो नेशनल पार्क डायरेक्टर उत्तम शर्मा के भावुक ट्विटर ने एक और नई बहस छेड़ दी है. उत्तम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर KNG-22 की मौत पर दुःख जताया और लिखा कि इस चीते को इतनी दुखद परिस्थितियों में खोना बेहद पीड़ादायक है. और इस सदमे को स्वीकार करना मुश्किल है. वहीं, कूनो के डायरेक्टर के पोस्ट पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने सवाल उठाए हैं.
उत्तम शर्मा ने कूनो क्षेत्र के लोगों से चीतों पर गर्व करने और संरक्षण अभियान का हिस्सा बनने की अपील की. उन्होंने गुजरात में एशियाई शेरों के प्रति लोगों की जुड़ाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत चीतों के संरक्षण के मामले में इतिहास बन रहा है. अपनी पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा कि मतभेदों पर बाद में चर्चा की जा सकती है.
2/2 need to take pride in cheetah. We are making history. Be a part of it. We can fight later...— Uttam Kumar Sharma (@Uttam_K_Sharma) October 29, 2026
चीते को किसने गोली मारी?
वन विभाग के मुताबिक नितनवास गांव के पास जंगल में घायल चीता मिला था. घटनास्थल पर केंद्र और राज्य के वन अमले के साथ पुलिस की टीम ने निरीक्षण किया. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि चीते पर गोली किसने चलाई और इस घटना के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे. चीते की पीठ से पांच गोलियों के छर्रे मिलने के बाद वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले में आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) जैसी एजेंसियों की भूमिका और जांच से जुड़ी जानकारी भी अहम मानी जा रही है.
वन प्रबंधन पर भी कई तरह के सवाल
कूनो में चीतों को बसाने की परियोजना को भारत के वन्यजीव संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयासों में गिना जाता है. ऐसे में एक चीते की गोली लगने से मौत ने निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े किए हैं.अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संरक्षित वन क्षेत्र में चीते पर गोली चलाने वाले कौन थे? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई? और जांच में किन लोगों की जिम्मेदारी सामने आती है.
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वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने उठाए सवाल
वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा के भावुक ट्वीट पर सवाल उठाते हुए इसे कथित तौर पर जवाबदेही से बचने की कोशिश बताया. दुबे ने आरोप लगाया कि कानूनी कार्रवाई और निलंबन की आशंका के बीच एक अनुभवी राजनेता की तरह भावुकता प्रदर्शित की जा रही है. उन्होंने कहा, '' सवाल उठाने वालों को दिमागी नक्सली कहकर बदनाम करने वाले अधिकारी के कार्यकाल में करीब 17 चीतों की संदिग्ध मौतें हुई हैं.'' उन्होंने इन मौतों और चीता संरक्षण व्यवस्था को लेकर जवाब दे ही तय करने का मुद्दा उठाया.