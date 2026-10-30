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कूनो में चीते की मौत पर घमासान, नेशनल पार्क के डायरेक्टर का भावुक ट्वीट, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का पलटवार

कूनो में चीते की मौत पर घमासान ( Etv Bharat )

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में 19 माह के नर चीते KNG-22 की मौत के बाद चीता संरक्षण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. 25 अक्टूबर को गोली लगने से घायल मिले चीते की अगले दिन उपचार के दौरान मौत हो गई. चीते की पीठ में पांच छर्रे मिले है. घटना के बाद वन विभाग पुलिस और संबंधित एजेंसियों की जांच के बीच कूनो नेशनल पार्क डायरेक्टर उत्तम शर्मा के भावुक ट्विटर ने एक और नई बहस छेड़ दी है. उत्तम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर KNG-22 की मौत पर दुःख जताया और लिखा कि इस चीते को इतनी दुखद परिस्थितियों में खोना बेहद पीड़ादायक है. और इस सदमे को स्वीकार करना मुश्किल है. वहीं, कूनो के डायरेक्टर के पोस्ट पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने सवाल उठाए हैं.

उत्तम शर्मा ने कूनो क्षेत्र के लोगों से चीतों पर गर्व करने और संरक्षण अभियान का हिस्सा बनने की अपील की. उन्होंने गुजरात में एशियाई शेरों के प्रति लोगों की जुड़ाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत चीतों के संरक्षण के मामले में इतिहास बन रहा है. अपनी पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा कि मतभेदों पर बाद में चर्चा की जा सकती है.