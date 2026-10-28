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कूनो में चीते की मौत का मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जनहित याचिका में CBI जांच की मांग

कूनो में चीते की मौत का मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 19 महीने के चीते की मौत का मामला अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए उठाया गया है. मामले में याचिकाकर्ता पर्यावरणविद् अजय दुबे की ओर से सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने चीते की मौत की निष्पक्ष जांच कराने और मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई है.

चीते की मौत के बाद जनहित याचिका दायर 19 महीने के चीते की मौत के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था और कथित शिकार गिरोह की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. याचिका मे कहा गया है कि, चीता भारत की प्राकृतिक धरोहर है. वर्ष 1952 में भारत में चीते को विलुप्त घोषित किए जाने के बाद वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को दोबारा भारत लाया गया था. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी बढ़ना वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही थी. ऐसे में भारत में जन्मे चीते की मौत ने उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.