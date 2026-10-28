कूनो में चीते की मौत का मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जनहित याचिका में CBI जांच की मांग
कूनो में 19 महीने के चीते के पेट से मिले 5 छर्रे, शिकार की आशंका. हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:27 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 19 महीने के चीते की मौत का मामला अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए उठाया गया है. मामले में याचिकाकर्ता पर्यावरणविद् अजय दुबे की ओर से सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने चीते की मौत की निष्पक्ष जांच कराने और मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई है.
चीते की मौत के बाद जनहित याचिका दायर
19 महीने के चीते की मौत के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था और कथित शिकार गिरोह की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. याचिका मे कहा गया है कि, चीता भारत की प्राकृतिक धरोहर है. वर्ष 1952 में भारत में चीते को विलुप्त घोषित किए जाने के बाद वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को दोबारा भारत लाया गया था. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी बढ़ना वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही थी. ऐसे में भारत में जन्मे चीते की मौत ने उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.
चीते के शरीर से मिले 5 छर्रे
सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी के पक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे के अनुसार, "19 महीने के चीते को उपचार के लिए जबलपुर लाया गया था, जहां उसके पेट से 5 छर्रे मिलने की बात सामने आई. याचिकाकर्ता का कहना है कि घटना की परिस्थितियों की वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि चीते को गोली किसने और किन परिस्थितियों में मारी."
तेंदुओं के शिकार और तस्करी का भी मुद्दा
याचिका में पर्यावरणविद् अजय दुबे की ओर से आरोप लगाया गया, "संबंधित क्षेत्र में पिछले 7 से 8 वर्षों के दौरान तेंदुओं के शिकार और उनकी खाल की तस्करी से जुड़ी गतिविधियां होती रही हैं. ऐसी आशंका है कि चीते की मौत के पीछे भी किसी संगठित शिकार गिरोह की भूमिका हो सकती है."
नेपाल सीमा और गोरखपुर के रास्ते कथित तस्करी नेटवर्क की भूमिका की जांच कराने की मांग भी याचिका में उठाई गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले भी इसी नेटवर्क के जरिए बांधवगढ़ में बाघों का शिकार किया गया है. इसलिए ऐसी संभावना है कि उसकी खाल के लिए चीते का शिकार भी यही लोग कर रहे होंगे.
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सीबीआई जांच की मांग
सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी के माध्यम से याचिकाकर्ता ने मांग की है, "मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों और संभावित आरोपियों का पता लगाया जा सके. याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच के बिना ग्रामीणों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा. किसान मवेशियों की सुरक्षा के लिए करंट या जहर का इस्तेमाल करते हैं, वह गोली नहीं मारते."
याचिकाकर्ता का कहना है कि कूनो में चीतों की सुरक्षा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है. इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.