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कुनकुरी में 1700 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य यात्रा, स्कूली छात्रों के साथ CM साय की पत्नी भी हुईं शामिल

स्कूली छात्रों के साथ CM साय की पत्नी भी हुईं शामिल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कुनकुरी नगर राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम के रंग में रंगा नजर आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया. इसके बाद उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुईं. उन्होंने विद्यार्थियों और नगरवासियों के साथ यात्रा में सहभागिता की तथा बच्चों के साथ 1700 फीट लंबे तिरंगे को थामकर कदम से कदम मिलाया.

जशपुर: स्वतंत्रता दिवस के पहले मंगलवार को कुनकुरी नगर राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम के रंग में रंगा नजर आया. नगर में 1700 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 5 हजार से अधिक स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय नागरिक और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए. जय स्तंभ चौक से शुरू हुई यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिनेमा हॉल पहुंची. इस दौरान पूरा नगर भारत माता के जयकारों और देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा.

यात्रा में कई विद्यालयों के विद्यार्थी हाथों में तिरंगा लेकर चलते दिखे. निर्मला स्कूल कुनकुरी के बैंड दल ने देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी. बैंड की धुन पर विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया. कतारबद्ध विद्यार्थियों की प्रस्तुति और हाथों में लहराते तिरंगे ने यात्रा को भव्य स्वरूप दिया.

कुनकुरी में 1700 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1700 फीट लंबे तिरंगे ने खींचा लोगों का ध्यान

तिरंगा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 1700 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज रहा. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और नागरिकों ने इस विशाल तिरंगे को अपने हाथों में थामा. जब यह तिरंगा कुनकुरी की सड़कों से होकर गुजरा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. लंबे तिरंगे के साथ हजारों लोगों की एकजुटता का दृश्य नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.

आयोजकों के अनुसार, यात्रा में 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया. स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, एकता, अखंडता तथा देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना रहा.

खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा रद्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौशल्या साय ने बढ़ाया विद्यार्थियों का उत्साह

यात्रा में शामिल कौशल्या साय ने विद्यार्थियों के मार्च पास्ट और निर्मला स्कूल के बैंड दल की प्रस्तुति की सराहना की. उन्होंने बच्चों में दिखाई दे रही राष्ट्रभक्ति को देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत बताया. उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा याद रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर भी है.

CM साय की धर्मपत्नी ने बढ़ाया छात्रों का उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी बढ़ाया उत्साह

तिरंगा यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, शिक्षक-शिक्षिकाएं और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. नगरवासियों ने भी यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया. जय स्तंभ चौक से सिनेमा हॉल तक निकली इस तिरंगा यात्रा ने कुनकुरी में एकता, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया.