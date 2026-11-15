कुंजपुरा सैनिक स्कूल में दाखिले का सुनहरा अवसर: कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए आवेदन शुरू, 2 दिसंबर तक करें अप्लाई
Kunjpura Sainik School Admission Applications: करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का आगाज हो चुका है.
Published : November 15, 2026 at 8:39 AM IST
करनाल: देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिने जाने वाले करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का आगाज हो चुका है. योग्य छात्र-छात्राएं इस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला पाने के लिए 2 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
उपायुक्त ने दी जानकारी: उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सैनिक स्कूलों में हर साल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है. इस वर्ष भी सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी और नौवीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक और पात्र विद्यार्थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इसी पोर्टल पर परीक्षा से संबंधित विस्तृत ब्रोशर भी उपलब्ध है.किस कक्षा में कितनी सीटें उपलब्ध हैं?
कुंजपुरा सैनिक स्कूल में कक्षाओं के अनुसार रिक्त सीटों का गणित इस प्रकार है:
- कक्षा छठी (6th): कुल लगभग 120 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से बालकों (छात्रों) के लिए 108 सीटें और बालिकाओं (छात्राओं) के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं.
- कक्षा नौवीं (9th): इस कक्षा के लिए कुल 30 सीटें रिक्त हैं, जिनमें 26 सीटें छात्रों के लिए तथा 4 सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं.
आरक्षण का पैमाना: प्रवेश प्रक्रिया में नियमों के अनुसार सीटों का वितरण किया जाएगा. सैनिक स्कूल से संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल उम्मीदवारों के लिए 67 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी, जबकि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं.
परीक्षा का पैटर्न: प्रशासन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश परीक्षा पेन और पेपर मोड (ओएमआर शीट आधारित) पर आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे. देश सेवा और एक अनुशासित करियर की शुरुआत करने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मंच है. अंतिम तिथि यानी 2 दिसंबर 2026 से पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
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