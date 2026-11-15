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​कुंजपुरा सैनिक स्कूल में दाखिले का सुनहरा अवसर: कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए आवेदन शुरू, 2 दिसंबर तक करें अप्लाई​

Kunjpura Sainik School Admission Applications ( ETV Bharat )

करनाल: देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिने जाने वाले करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का आगाज हो चुका है. योग्य छात्र-छात्राएं इस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला पाने के लिए 2 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

उपायुक्त ने दी जानकारी: उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सैनिक स्कूलों में हर साल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है. इस वर्ष भी सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी और नौवीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक और पात्र विद्यार्थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इसी पोर्टल पर परीक्षा से संबंधित विस्तृत ब्रोशर भी उपलब्ध है.​किस कक्षा में कितनी सीटें उपलब्ध हैं?