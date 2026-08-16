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कुनिका पहुंचीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, छात्रों के समर्थन में उठाई शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभिनेत्री कुनिका सदानंद पहुंचीं, कहा राज्य सरकार को जल्द समस्या का समाधान करना चाहिए.

Jpsc-Jssc protest
मीडियाकर्मियों से बात करतीं कुनिका सदानंद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 8:23 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को समर्थन देने मुंबई से अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद रविवार को रांची पहुंचीं. उन्होंने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना.

सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिएः कुनिका सदानंद

कुनिका सदानंद ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. विद्यार्थियों को पढ़ाई का बेहतर माहौल और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड और दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलनों की परिस्थितियां अलग हैं. दिल्ली में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जबकि झारखंड में छात्र मुख्य रूप से नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी या नकल से संबंधित आरोप सामने आए हैं तो सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.

अभिनेत्री सह सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद का बयान (Etv Bharat)

जांच से छात्रों के बीच विश्वास पैदा होगाः कुनिका सदानंद

कुनिका सदानंद ने जांच एजेंसी को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि छात्र यदि मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जांच करवानी चाहिए. इससे पूरे मामले की निष्पक्षता को लेकर छात्रों के बीच विश्वास पैदा हो सकता है.

सरकार को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की जरूरतः कुनिका सदानंद

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी आंदोलन में लंबे समय तक रहना नहीं चाहते. उनकी प्राथमिकता पढ़ाई करना और अपने भविष्य की तैयारी करना है. सरकार और छात्रों के बीच संवाद के जरिए जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी वापस अपनी पढ़ाई पर लौट सकें. कुनिका सदानंद ने कहा कि राज्य में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है.

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