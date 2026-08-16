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कुनिका पहुंचीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, छात्रों के समर्थन में उठाई शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग

रांचीः राज्य की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को समर्थन देने मुंबई से अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद रविवार को रांची पहुंचीं. उन्होंने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना.

सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिएः कुनिका सदानंद

कुनिका सदानंद ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. विद्यार्थियों को पढ़ाई का बेहतर माहौल और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड और दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलनों की परिस्थितियां अलग हैं. दिल्ली में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जबकि झारखंड में छात्र मुख्य रूप से नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी या नकल से संबंधित आरोप सामने आए हैं तो सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.

अभिनेत्री सह सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद का बयान (Etv Bharat)

जांच से छात्रों के बीच विश्वास पैदा होगाः कुनिका सदानंद

कुनिका सदानंद ने जांच एजेंसी को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि छात्र यदि मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जांच करवानी चाहिए. इससे पूरे मामले की निष्पक्षता को लेकर छात्रों के बीच विश्वास पैदा हो सकता है.