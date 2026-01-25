ETV Bharat / state

मोहाली से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, एक माह पहले ही जमानत पर हुआ है रिहा

सोलन: हिमाचल सरकार 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत विभिन्न जिलों में लगातार मुहिम चला रही है. प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस चिट्टा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में कुनिहार पुलिस की टीम चिट्टा तस्करी मामला में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पंजाब के मोहाली से मुख्य चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार किया है.

चिट्टा तस्करी के खिलाफ कुनिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कुनिहार पुलिस थाना के अनुसार, पुलिस को चिट्टा सप्लायर को लेकर गुप्त सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने कोठी चौक कुनिहार में एक युवक को 10 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया. आरोपी युवक की पहचान चमन ठाकुर निवासी गांव चम्यावल तहसील अर्की जिला सोलन के रूप में हुई है. इस संबंध में पुलिस ने थाना कुनिहार में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोपी चमन ठाकुर को कोर्ट से 3 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड मिला था.