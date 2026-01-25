मोहाली से चिट्टा का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, एक माह पहले ही जमानत पर हुआ है रिहा
कुनिहार पुलिस की टीम ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
सोलन: हिमाचल सरकार 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत विभिन्न जिलों में लगातार मुहिम चला रही है. प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस चिट्टा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में कुनिहार पुलिस की टीम चिट्टा तस्करी मामला में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पंजाब के मोहाली से मुख्य चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार किया है.
चिट्टा तस्करी के खिलाफ कुनिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई
कुनिहार पुलिस थाना के अनुसार, पुलिस को चिट्टा सप्लायर को लेकर गुप्त सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने कोठी चौक कुनिहार में एक युवक को 10 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया. आरोपी युवक की पहचान चमन ठाकुर निवासी गांव चम्यावल तहसील अर्की जिला सोलन के रूप में हुई है. इस संबंध में पुलिस ने थाना कुनिहार में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोपी चमन ठाकुर को कोर्ट से 3 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड मिला था.
मोहाली से चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार
आरोपी से पूछताछ करने पर यह पता लगा कि यह इस चिट्टे की खेप को जीरकपुर पंजाब से खरीद कर लाया था. आरोपी से की गई पूछताछ के आधार पर कुनिहार पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में मुख्य चिट्टा सप्लायर विशाल ठाकुर निवासी आदर्श एनक्लेव ढकोली, मोहाली पंजाब को बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया है.
पुलिस रिमांड पर चिट्टा तस्कर
एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि, "इस दौरान आरोपी की तलाशी ली गई तो आरोपी के कब्जे से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. जांच के दौरान यह भी सामने आए हैं कि आरोपी विशाल ठाकुर पिछले काफी समय से चिट्टे की सप्लाई में शामिल था. जांच में यह भी पता लगा है कि आरोपी 19 दिसंबर 2025 को कोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ था. इसके बाद वह फिर से नशा तस्करी में शामिल हो गया था. आरोपी को कोर्ट में पेश करके 5 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर जांच की जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगामी तफ्तीश में जुटी है."
एक माह पहले ही जमानत पर रिहा हुआ है चिट्टा सप्लायर
पुलिस के मुताबिक, आरोपी इससे पूर्व भी पुलिस थाना बालूगंज, जिला शिमला में चिट्टे के मामले में गिरफ्तार रह चुका है. इसके अलावा वर्ष 2025 में पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज एक अन्य मामले में भी इसे बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसके कब्जे से 122 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया गया था.
