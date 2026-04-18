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हांसी का कुंदनापुर गांव बना बदलाव की मिसाल, नशा मुक्त माहौल, लिंगानुपात में बेटों से बेटियां आगे

पहली बार जयराम सैनी गांव में आकर बसे थेः गांव के पूर्वज जयराम सैनी ने सबसे पहले इस गांव में अपना घर बनाया था. गांव के लोग बताते हैं कि पूर्वज जयराम सैनी ने सबसे पहले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला था. पीने के पानी के लिए बुजुर्गों ने गांव में कुआं खोदा था. इस निशानी को गांव के लोग आज भी संभाले हुए हैं. इस तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं. गांव के पास ही गांव का दादा खेड़ा है, जहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. अब इस गांव की महिला सरपंच मरोज कुमारी है.

नशा मुक्त कुंदनापुर की साक्षरता दर 90 फीसदी: गांव की साक्षरता दर करीब 90 प्रतिशत है. ग्रामीणों के आय का प्रमुख स्रोत कृषि और स्वरोजगार है. यहां की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह गांव नशा मुक्त घोषित है. गांव में मौजूद सभी जातियों के लोगों के बीच आपसी भाईचारा से मिलकर रहते हैं. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि "कुंदनापुर की स्थापना लगभग दो शताब्दी पहले हुई थी." गांव में रह रहे लोगों का कहना है कि वे अपने पूर्वजों के समय से यहां बसे हुए हैं और अब उनकी 10वीं पीढ़ी इस गांव में रह रही है.

हांसी: जिला मुख्यालय से मात्र आधा किलोमीटर दूर स्थित करीब 200 साल पहले बसा गांव ढाणी कुंदनापुर आज सामाजिक एकता और सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन चुका है. कभी साधारण ग्रामीण परिवेश में अपनी पहचान बनाने वाला यह गांव अब आदर्श गांव के रूप में जाना जा रहा है. गांव की कुल जनसंख्या 1500 है. जबकि इस गांव में वोटरों की जनसंख्या 850 है.

ढाणी कुंदनापुर गांव स्थित पौराणिक कुआं (Etv Bharat)

सबों के प्रयास से नशा मुक्त गांव बना ढाणी कुंदनापुर: ग्रामीण रवि के अनुसार समय के साथ यहां कई बदलाव आए, लेकिन गांव की असली ताकत उसकी एकता और सामूहिक सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ. कुछ वर्षों पहले ग्रामीणों ने मिलकर नशा मुक्त अभियान शुरू किया था, जिसको अब कामयाबी मिल चुकी है. गांव के युवा नशे के खिलाफ सख्त सामाजिक नियम बनाए हुए हैं. नशे खिलाफ शुरू किए गए अभियान को गांव के हर वर्ग का समर्थन मिला हुआ है. जिसकी बदौलत आज ढाणी कुंदनापुर पूरी तरह नशा मुक्त गांव के रूप में पहचान बना चुका है. गांव के युवा हमेशा खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं.

कुंदनापुर गांव स्थित स्कूल रा शिलापट (Etv Bharat)

सामाजिक समरसता गांव की असली पहचानः सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप ने बताया कि "सिर्फ नशा मुक्ति ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता में भी उनके गांव की पहचान है. यहां सभी जातियों के लोग बिना भेदभाव के साथ रहते हैं, त्योहारों और खुशियों को मिलकर मनाते हैं. किसी भी विवाद को पंचायत और आपसी समझदारी से सुलझाया जाता है, जिससे गांव में शांति और सौहार्द बना रहता है. गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और स्वरोजगार करना है. गांव के पूर्वज नंदा दानवीर भी हुए हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल के लिए अपनी जमीन तक दान कर दी थी. ताकि गांव के बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके. शिक्षा के बदौलत गांव में सरकारी नौकरियों में भी काफी लोग लगे हैं.

ढाणी कुंदनापुर गांव में निर्माणाधीन मंदिर (Etv Bharat)

खेल से लेकर प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीणों का दबदबाः स्थानीय युवा रवि सैनी ने तीरंदाजी में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया. गांव के अंशुल सैनी आईएएस अधिकारी हैं. अलग-अलग सरकारी विभागों में गांव के चार व्यक्ति एक्सईएन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. गांव ढाणी कुंदनापुर की यह कहानी बताती है कि जब एक समुदाय मिलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो बदलाव निश्चित रूप से संभव होता है.

इस गांव में ड्रग का उपयोग प्रतिबंधित है (Etv Bharat)

बोझ नहीं, बल्कि बेटियों को सम्मान माना जाता हैः ग्रामीण उमेद सिंह ने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति इस गांव के लोगों की सकारात्मक सोच है. इस कारण गांव में लिंगानुपात में भी सकारात्मक बदलाव हुआ है. गांव में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक है, जो अपने आप में एक प्रेरणादायक उदाहरण है. गांव में 850 लड़कों पर 900 लड़कियां हैं. जहां देश के कई हिस्सों में बेटियों की संख्या को लेकर चिंता जताई जाती है, वहीं कुंदनापुर ने इस सोच को बदलकर दिखाया है. यहां बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि सम्मान और गर्व का प्रतीक माना जाता है. ग्रामीणों की जागरूकता और शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. परिवारों में बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.

ढाणी कुंदनापुर गांव का सरकारी स्कूल (Etv Bharat)

आदर्श गांव ढाणी कुंदनापुर की है कई पहचानः बीडीपीओ अशोक मेहरा ने बताया कि "यह गांव नशा मुक्त गांव ह. यहां की जनसंख्या 1500 के करीबन है. शहर के नजदीक होने के कारण यहां की सफाई व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रहती है. लोग आपसी भाईचारे से यहां रहते हैं. कुंदनापुर गांव को आदर्श गांव का दर्जा भी मिला हुआ है.

स्कूल का प्रवेश द्वार (Etv Bharat)

चारों ओर से हाईवे से घिरा है यह गांव: शहरीकरण का विस्तार होने के बाद हांसी गांव नगर परिषद का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि यह गांव शहर से बिल्कुल सटा हुआ है. गांव के नजदीक काफी रिहायशी सेक्टर काटे गए हैं. गांव चारों ओर से हाईवे से घिरा हुआ है. शहर में शामिल होने के बाद गांव में सरपंच नहीं बल्कि नगर पार्षद चुने जाएंगे, लेकिन फिलहाल ढाणी कुंदनापुर गांव को आदर्श गांव के नाम से पहचाना जाता है.

इस गांव में ड्रग का उपयोग प्रतिबंधित है (Etv Bharat)

ढाणी कुंदनापुर गांव की खासियत