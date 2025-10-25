ETV Bharat / state

चोरी में निकला यूपी के हिस्ट्रीशीटर का हाथ, फर्जी नाम और आधार कार्ड बनाकर रहता था आरोपी

रुद्रपुर: मोबाइल दुकान में हाथ साफ करने के मामले में कुंडा पुलिस ने बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी नाम का आधार कार्ड बना कर किराए पर काशीपुर, जसपुर और कुंडा में रह रहा था. आरोपी के खिलाफ यूपी के कई जनपदों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस गहनता से पड़ताल में जुट गई है.

यूपी के विभिन्न जिलों में कई मामले दर्ज: उधम सिंह नगर जनपद के कुंडा पुलिस ने बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर को कुंडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. हिस्ट्रीशीटर फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहचान छिपाकर रह रहा था. आरोपी से चोरी के 8 मोबाइल, एलसीडी, साउंड बॉक्स व अन्य सामान बरामद हुए हैं. जबकि आरोपी का एक साथी फरार चल रहा है. आरोपी के खिलाफ यूपी के विभिन्न जिलों में आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

सीसीटीवी फुटेज से सुराग लगा हाथ: पुलिस के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात्रि में कुंडा थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों द्वारा सेंधमारी करते हुए 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 एलसीडी और 1 साउंड बॉक्स में हाथ साफ कर लिया था. वादी फईम अहमद निवासी महुआखेड़ा गंज, थाना आईटीआई द्वारा 10 अक्टूबर को तहरीर देते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे.