चोरी में निकला यूपी के हिस्ट्रीशीटर का हाथ, फर्जी नाम और आधार कार्ड बनाकर रहता था आरोपी
उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चोरी के मामले में यूपी के हिस्ट्रीशीटर को अरेस्ट किया है.
Published : October 25, 2025 at 3:48 PM IST
रुद्रपुर: मोबाइल दुकान में हाथ साफ करने के मामले में कुंडा पुलिस ने बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी नाम का आधार कार्ड बना कर किराए पर काशीपुर, जसपुर और कुंडा में रह रहा था. आरोपी के खिलाफ यूपी के कई जनपदों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस गहनता से पड़ताल में जुट गई है.
यूपी के विभिन्न जिलों में कई मामले दर्ज: उधम सिंह नगर जनपद के कुंडा पुलिस ने बिजनौर के हिस्ट्रीशीटर को कुंडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. हिस्ट्रीशीटर फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहचान छिपाकर रह रहा था. आरोपी से चोरी के 8 मोबाइल, एलसीडी, साउंड बॉक्स व अन्य सामान बरामद हुए हैं. जबकि आरोपी का एक साथी फरार चल रहा है. आरोपी के खिलाफ यूपी के विभिन्न जिलों में आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं.
सीसीटीवी फुटेज से सुराग लगा हाथ: पुलिस के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात्रि में कुंडा थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों द्वारा सेंधमारी करते हुए 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 एलसीडी और 1 साउंड बॉक्स में हाथ साफ कर लिया था. वादी फईम अहमद निवासी महुआखेड़ा गंज, थाना आईटीआई द्वारा 10 अक्टूबर को तहरीर देते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे.
फर्जी नाम का आधार कार्ड बनाकर बदला ठिकाना: जिसके बाद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों सुहैल उर्फ सोनू को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सुहैल उर्फ सोनू फर्जी आधार कार्ड बना कर मोहम्मद जैद नाम से जसपुर, कुंडा और काशीपुर क्षेत्र में किराए पर रह रहा था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी किए गए शेष 4 मोबाइल फोन व 01 लैपटॉप को वह नौशाद आलम निवासी मोहल्ला गुजरातियान, जसपुर को बेच चुका है. जो वर्तमान में फरार चल रहा है.
फरार आरोपी को तलाशने में जुटी पुलिस: फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. गिरफ्तार आरोपी सुहैल उर्फ सोनू थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर हिस्ट्रीशीटर संख्या-84ए है. जिसके विरुद्ध कई गंभीर धाराओं में 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी सुहैल के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है.
