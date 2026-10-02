कुंडा-बाबागंज विधानसभा में तीन योजनाओं को मंजूरी; 30 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें और पुल
परियोजनाओं की कुल लागत 30 करोड़ रुपए से अधिक है. PWD ने इनके लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:51 AM IST
प्रतापगढ़: कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में विकास से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं को शासन से स्वीकृति मिल गई है. परियोजनाओं की कुल लागत 30 करोड़ रुपए से अधिक है. लोक निर्माण विभाग द्वारा इन कार्यों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया केनिर्देशन में बाबागंज विधायक विनोद सरोज के प्रयासों से इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.
पहली परियोजना कुंडा विधानसभा के बूढ़ेपुर पियारिया से सरई नाहर संपर्क मार्ग पर बकुलाही नदी पर लघु सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण की है. 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल की मांग ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी. बरसात के मौसम में बकुलाही नदी का जलस्तर बढ़ने से बूढ़ेपुर, पियारिया, सरई नाहर सहित आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता था.
राजा भइया ने समस्या को प्रमुखता से शासन के समक्ष रखा, जिसके बाद पुल स्वीकृत हुआ. दूसरी और सबसे बड़ी परियोजना डेरवा-गलगली मार्ग की है. सगरा-सुंदरपुर-बाबूगंज-डेरवा-गलगली मार्ग के किलोमीटर 12.200 से 22.500 तक लगभग 10 किलोमीटर लंबे हिस्से का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. 16 करोड़ 10 लाख की लागत वाली यह सड़क डेरवा क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती है.
यह मार्ग प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर धाम और चित्रकूट धाम को जोड़ने का सबसे सीधा रास्ता है. सड़क के जर्जर होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी. इसके बनने से व्यापार और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा.
तीसरी परियोजना बाबागंज विधानसभा के बाघराय से राजापुर संपर्क मार्ग की है. लगभग साढ़े छह किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. यह मार्ग बाघराय, राजापुर सहित आसपास के बाजारों और गांवों को जोड़ता है. किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में इससे बड़ी सुविधा होगी.
इन परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद कुंडा-बाबागंज क्षेत्र में ग्रामीणों में खुशी की लहर है. लोगों का कहना है कि राजा भइया ने क्षेत्र में सड़क, पुल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कराया है. सड़क के चौड़ीकरण से न केवल स्थानीय निवासियों को रोजाना लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.
विधायक विनोद सरोज ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. आगामी कुछ महीनों में जनता को इस जर्जर और संकरे मार्ग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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