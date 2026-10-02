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कुंडा-बाबागंज विधानसभा में तीन योजनाओं को मंजूरी; 30 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें और पुल

कुंडा-बाबागंज विधानसभा में तीन योजनाओं को मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में विकास से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं को शासन से स्वीकृति मिल गई है. परियोजनाओं की कुल लागत 30 करोड़ रुपए से अधिक है. लोक निर्माण विभाग द्वारा इन कार्यों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.