बीड़ी जलाने के लिए मासिच मांगने पर विवाद, मजा चखाने की योजना बना कर की हत्या, तीन गिरफ्तार
कुनाल हत्या मामले में पानीपत पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. कोर्ट में पेश कर जेल भेजा. जानें पूरा मामला
Published : May 15, 2026 at 2:42 PM IST
पानीपत: जगदीश नगर निवासी 25 वर्षीय कुनाल की हत्या के आरोपियों को पानीपत पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीआईए-3 टीम ने कार्रवाई करते हुए बुधवार शाम उग्राखेड़ी मोड़ से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंचम, राहुल और राजेश के रूप में हुई. तीनों उत्तर प्रदेश के कासगंज व फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं.
पानीपत में कुनाल हत्याकांड में तीन गिरफ्तार: पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 7-8 अन्य साथियों के साथ मिलकर कुनाल पर कैंची और लोहे की रॉड से हमला कर हत्या की थी. फिलहाल पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.
12 मई को की थी मारपीट: डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि "11 मई की रात डायल-112 के माध्यम से न्यू दलबीर नगर में एक युवक के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया. 12 मई की देर शाम इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. बाद में उसकी पहचान जगदीश नगर निवासी कुनाल के रूप में हुई."
चाकू और रॉड से किया हमला: मृतक के भाई विकास ने थाना किला में शिकायत देते हुए बताया था कि 6 मई को बहन की सगाई के दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर कुछ युवकों ने कुनाल के साथ मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद 11 मई की रात आरोपी हथियारों के साथ आए. कुछ देर बाद आरोपियों ने कुनाल को घर से बुलाकर चाकू, सूए, डंडों, रॉड और बेल्ट से बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार: पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आसपास के लोगों से पहचान कराई. इसी आधार पर सीआईए-3 टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.
माचिस मांगने को लेकर हुआ था विवाद: पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे जगदीश नगर स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं. 11 मई को लंच के दौरान वाटर कूलर पर पानी पीते समय कुनाल ने उनसे बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगी थी. इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आरोपियों ने रंजिश पाल ली. बाद में उन्होंने साथियों के साथ मिलकर कुनाल को “मजा चखाने” की साजिश रची और देर रात हमला कर दिया.
बाकी आरोपियों की तलाश जारी: डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, वारदात में इस्तेमाल कैंची, रॉड और बाइक बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे.
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