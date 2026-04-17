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खारुन नदी पर बना पुल आवागमन के लिए खुला, 16 दिनों में काम पूरा, राहगीरों ने ली राहत की सांस

खारुन नदी पर बना कुम्हारी ब्रिज आवागमन के लिए खोल दिया गया है.पुल खुलने से दुर्ग रायपुर आवागमन करने वालों ने राहत की सांस ली.

Kumhari bridge on Kharun river opened
खारुन नदी पर बना पुल आवागमन के लिए खुला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 6:28 PM IST

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दुर्ग : रायपुर से दुर्ग आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. मेंटनेंस के लिए बंद किया गया खारुन नदी ब्रिज दोबारा शुरु कर दिया गया है.ठेकेदार ने पुल का निर्धारित काम 30 दिन के बदले रिकॉर्ड समय 16 दिनों में पूरा कर लिया है. पुल का काम पूरा होने के बाद से दोनों पुलों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है.

कैसे कम समय में पूरा हुआ काम ?

आपको बता दें कि खारुन नदी के इन पुलों से रोजाना लगभग डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं.1 अप्रैल से शुरू हुए इस काम की वजह से यात्रियों को भारी जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के बेहतर तालमेल ने इस चुनौती को आसान बना दिया. यही वजह रही कि 30 दिन का काम मात्र 16 दिनों में पूरा हो गया. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल की सतत निगरानी और 80 ट्रैफिक जवानों की तैनाती से यातायात सुचारु रहा.

खारुन नदी पर बना पुल आवागमन के लिए खुला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेका कर्मियों ने 24 घंटे काम करके समय से पहले काम पूरा किया है. सुरक्षा मानकों की जांच और सफल ट्रायल रन के बाद अब टाटीबंध से कुम्हारी के बीच यातायात पूरी तरह सामान्य हो गया है- विजय अग्रवाल, एसएसपी

कुम्हारी पुल से आवागमन सुचारु रुप से चालू हो जाने के बाद कामकाजी लोगों ने प्रशासन की मुस्तैदी को सराहा है.साथ ही साथ पुल बनाने वाले ठेकेदार और पूरी टीम को धन्यवाद कहा है.वहीं इस पुल की मजबूती को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने पुष्टि की है अब पुल पूरी तरह से सुरक्षित है.

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BRIDGE ON KHARUN RIVER OPENED
WORK COMPLETED IN HALF TIME
खारुन नदी
कुम्हारी ब्रिज
KUMHARI BRIDGE

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