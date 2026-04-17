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खारुन नदी पर बना पुल आवागमन के लिए खुला, 16 दिनों में काम पूरा, राहगीरों ने ली राहत की सांस

खारुन नदी पर बना पुल आवागमन के लिए खुला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : रायपुर से दुर्ग आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. मेंटनेंस के लिए बंद किया गया खारुन नदी ब्रिज दोबारा शुरु कर दिया गया है.ठेकेदार ने पुल का निर्धारित काम 30 दिन के बदले रिकॉर्ड समय 16 दिनों में पूरा कर लिया है. पुल का काम पूरा होने के बाद से दोनों पुलों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है.

कैसे कम समय में पूरा हुआ काम ?

आपको बता दें कि खारुन नदी के इन पुलों से रोजाना लगभग डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं.1 अप्रैल से शुरू हुए इस काम की वजह से यात्रियों को भारी जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के बेहतर तालमेल ने इस चुनौती को आसान बना दिया. यही वजह रही कि 30 दिन का काम मात्र 16 दिनों में पूरा हो गया. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल की सतत निगरानी और 80 ट्रैफिक जवानों की तैनाती से यातायात सुचारु रहा.