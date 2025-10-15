ETV Bharat / state

दीपावली में क्यों परेशान हैं आगरा के गणेश-लक्ष्मी, दीये बनाने वाले कुम्हार, जानिए

प्रशासन से आखिर क्या मांग लगातार कर रहे, विस्तार से जानिए पूरा मामला.

मिट्टी के दिए और मूर्ति
मिट्टी के दिए और मूर्ति (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:31 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: दीपावली पर अपने हुनर से घरों को रोशन करने वाले कुंभकार और उनके हुनर का भविष्य अंधेरे में है. जो लोग दूसरे घरों को रोशन करने और उनकी समृद्धि के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बनाते हैं. उनके रोजगार पर मुफ्त की मिट्टी छिनने से संकट आ गया है. दीपावली से पहले आगरा में लगी माटीकला प्रदर्शनी में आए कुंभकारों ने कहा कि मुफ्त की मिट्टी छिन गई. ऐसे में पड़ोसी राज्य राजस्थान से मिट्टी खरीद कर लानी पड़ रही है. एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी की कीमत पांच से सात हजार रुपये है. इससे उत्पादों की लागत बढी है. बाजार में उतना मूल्य नहीं है, मुनाफा घट रहा है. ऐसे ही हालात रहे तो अगली दीपावली तक हम सब अपना पैतृक काम छोड़ देंगे, नहीं तो सरकार पूर्व में दिए मिट्टी के पट्टों पर कब्जा दिलाएं.


बता दें कि भले ही मोदी और योगी सरकारें लगातार कुंभकारों की आय बढ़ाने को लेकर योजनाएं ला रही है. मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक चाक बांटने के साथ ही ट्रेनिंग तक देकर अन्य योजनाओं से जोड रही है. अब ऐसे ही हुनरमंदों के बनाए उत्पाद को अच्छी कीमत मिले. उनकी दिवाली भी खुशियों वाली हो. इसके लिए प्रदेश में माटीकला बोर्ड की ओर से प्रदर्शनी और मेला लगाए जा रहे हैं. जिससे दिवाली पर कुंभकारों को अपने बनाए उत्पाद को अच्छा बाजार उपलब्ध कराया जा सके. इन मेलों में मूर्तियां, दीपक और अन्य आइटम की भरमार है.

मुफ्त की मिट्टी छिनने से कुंभकार परेशान (Video Credit: ETV Bharat)


2500 से अधिक परिवार प्रभावित: बता दें कि आगरा जिले में 2000 से 2500 परिवार मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कुंभकार हैं. जो अलग-अलग क्षेत्र और गांव में रहकर अपना काम करते हैं. सरकार की ओर से पहले इन परिवारों को मिट्टी के उत्पाद बनाने के लिए गांवों में पट्टे दिए गए थे. जिनका रिन्यूअल नहीं किया गया. कई जगह तो उस जमीन पर गौशाला बन गई या अन्य किसी को जमीन का पट्टा दे दिया. इस बारे में कुंभकार परिवारों ने अपनी शिकायत डीएम से की. मंत्री और सीएम तक गुहार लगाई. हर बार आश्चासन मिला. मगर, समस्या जस की तस है. दिवाली से पहले आगरा के कमलानगर में लगाए गए मेला में आए कुंभकार परिवारों ने भाजपा विधायक और विभागीय अधिकारियों से अपनी पीड़ा शेयर की. कहा कि ऐसे ही हालात रहे तो मजबूरन पुश्तैनी काम छोड़ना पड़ेगा.


जिन्होंने दिए चाक, उन्हें लौटाएंगे: कुंभकार थान सिंह ने बताया कि मिट्टी के पट्टों की जमीन पर कब्जा होने या रिन्यूअल नहीं होने से उत्पाद बनाने में दिक्कत हो रही है. जिले में अधिकतर कुंभकार दूसरे जिलों या पड़ोसी राज्य राजस्थान के भरतपुर या धौलपुर से मिट्टी मंगवा रहे हैं. दूसरे राज्य या जिले से मिट्टी मंगवा रहे हैं तो पुलिस परेशान करती है. हम अपनी शिकायत लेकर एसडीएम, डीएम, सीएम और माटीकला बोर्ड के पदाधिकारियों से मिल चुके हैं. मिट्टी के पट्टों पर कब्जा और रिन्यूअल ना होने की शिकायत कर चुके हैं. मगर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इस दिवाली पर जैसे तैसे जिले के कुंभकारों ने त्योहार को लेकर उत्पाद बनाने के लिए मिट्टी की व्यवस्था की. अगले साल दिवाली पर आगरा के कुंभकार अपना काम बंद कर देंगे. जिन्होंने हमें चाक दिए हैं, उन्हें ही चाक वापस कर देंगे.


5 से 7 हजार में मिल ही एक ट्रॉली मिट्टी: कुंभकार हरिशंकर ने कहा, पहले सरकार की ओर से गांवों में कुभकारों को व्यक्तिगत या सामूहिक मिट्टी के पट्टे दिए गए थे, लेकिन अब उन पर कब्जा हो गया है. वहां से कुंभकार अपने उत्पाद बनाने के लिए मिट्टी नहीं ले सकते हैं. इसलिए, हमारी मांग है कि जो मिट्टी के पट्टे दिए गए थे, उनकी बाउंड्री की जाए. जिससे वहां से कब्जा हट जाए. जिससे कुंभकारों के सामने उत्पाद बनाने के लिए जो मिट्टी की किल्लत है, उसका समाधान हो जाएगा. अभी हम बाहर से मिट्टी मंगवा रहे हैं. एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी के लिए पांच से सात हजार रुपये तक देने पड़ रहे हैं.


डीएम और कमिश्नर से कराएंगे समाधान: आगरा उत्तर विधानसभा के भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि कुंभकारों की समस्या के बारे में वह आगरा डीएम और मंडलायुक्त से बात करेंगे. उन्हें पूर्व में मिट्टी के लिए गांवों में जो पट्टे दिए गए थे. उनका क्या हुआ. यदि उस जमीन पर कब्जा हुआ है या अन्य कोई दिक्कत है. इसके बारे में वार्ता करके कुंभकार भाइयों की मिट्टी के लिए दिए गए पट्टे की समस्या का समाधान किया जाएगा.


डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को दिए निर्देश: जिला व परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, आगरा मंडल नीतू यादव ने बताया कि जिले में शिल्पी मिट्टी के उत्पाद बनाते हैं. उनकी समस्या पूर्व में मिट्टी के लिए दिए गए पट्टे पर कब्जा होना की है. इस बारे में आगरा के डीएम और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया गया था. जिस पर आगरा डीएम की ओर से मिट्टी खोदने को दिए गए पट्टे को लेकर एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं. जिसमें शिल्पियों को मिट्टी खोदने के लिए जो पट्टे दिए गए थे. उन्हें रिन्यूअल किया जाए. जिससे शिल्पियों को पट्टे की जमीन मिले. जहां से वो अपने उत्पाद बनाने के लिए मिट्टी खोद सकें. जिससे उनके रोजगार पर कोई असर न पड़े.

यह भी पढ़ें: चीनी सामान का बहिष्कार, दीपावली पर खुश हुए कुंभकार

यह भी पढ़ें: सरकारी बैठकों मे मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास से परोसा जाएगा चाय-पानी: धर्मवीर प्रजापति

TAGGED:

MATIKALA NEWS
DIWALI FESTIVAL
DIWALI 2025
AGRA NEWS
KUMBHAKARS IN AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.