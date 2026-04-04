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सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किया मंडियों का दौरा, किसानों की परेशानियों पर जताई चिंता, अन्नदाताओं के लिए मांगी राहत

कुमारी शैलजा ने किया मंडियों का दौरा ( Etv Bharat )

करनाल/सिरसा: सिरसा सांसद कुमारी शैलजा सिरसा और करनाल के अनाज मंडी पहुंची. इस दौरान उन्होंने किसानों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई. सिरसा सांसद ने करनाल में कहा कि, "किसान इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है और सरकार को समय की जरूरत के अनुसार फैसले लेने चाहिए. वे केवल मंडियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेतों में जाकर किसानों की असल हालत जानने का प्रयास कर रही हैं." फसल खराब, नीतियों से बढ़ी परेशानी : सैलजा ने आगे कहा कि, "पहले से ही फसल खराब होने के कारण किसान परेशान है, लेकिन सरकार की नीतियां उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं. किसान हर तरफ से मार झेल रहा है और उसे राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए." विपक्ष की भूमिका पर साफ संदेश: भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सैलजा ने कहा कि, "विपक्ष अपना कर्तव्य निभा रहा है. जमीन पर लोगों की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और अगर यह नहीं किया गया तो यह अपनी भूमिका में असफलता होगी. भाजपा के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता की आवाज ही सबसे अहम है." सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किया करनाल मंडियों का दौरा (Etv Bharat) दबाव से ही मिलती है राहत: सैलजा ने आगे कहा कि, " जब विपक्ष, मीडिया और जनता मिलकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, तभी राहत के फैसले सामने आते हैं. अगर यह दबाव नहीं होगा तो सरकार सख्त नियमों को लगातार लागू करती रहेगी, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी." नीतियां जमीन से जुड़ी हों: प्रदेश सरकार को सलाह देते हुए सैलजा ने कहा कि, "नीतियां केवल अधिकारियों के सुझावों पर नहीं बननी चाहिए. जनता के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझना जरूरी है, क्योंकि जमीनी हकीकत से दूर बनाई गई नीतियां लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं." पारदर्शिता के नाम पर सवाल: गेहूं की खरीद और आवक को लेकर बनाए गए नियमों पर सैलजा ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "पारदर्शिता के नाम पर लागू किए गए ये नियम असल में गरीब और किसानों को परेशान कर रहे हैं. 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी BJP पारदर्शिता नहीं लाई जा सकी."