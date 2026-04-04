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सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किया मंडियों का दौरा, किसानों की परेशानियों पर जताई चिंता, अन्नदाताओं के लिए मांगी राहत

सांसद कुमारी शैलजा ने करनाल-सिरसा मंडियों का दौरा कर किसानों की परेशानियों कर चिंता जताई.

KUMARI SHAILJA MANDI VISIT
कुमारी शैलजा ने किया मंडियों का दौरा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
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करनाल/सिरसा: सिरसा सांसद कुमारी शैलजा सिरसा और करनाल के अनाज मंडी पहुंची. इस दौरान उन्होंने किसानों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई. सिरसा सांसद ने करनाल में कहा कि, "किसान इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है और सरकार को समय की जरूरत के अनुसार फैसले लेने चाहिए. वे केवल मंडियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेतों में जाकर किसानों की असल हालत जानने का प्रयास कर रही हैं."

फसल खराब, नीतियों से बढ़ी परेशानी : सैलजा ने आगे कहा कि, "पहले से ही फसल खराब होने के कारण किसान परेशान है, लेकिन सरकार की नीतियां उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं. किसान हर तरफ से मार झेल रहा है और उसे राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए."

विपक्ष की भूमिका पर साफ संदेश: भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सैलजा ने कहा कि, "विपक्ष अपना कर्तव्य निभा रहा है. जमीन पर लोगों की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और अगर यह नहीं किया गया तो यह अपनी भूमिका में असफलता होगी. भाजपा के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता की आवाज ही सबसे अहम है."

सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किया करनाल मंडियों का दौरा (Etv Bharat)

दबाव से ही मिलती है राहत: सैलजा ने आगे कहा कि, " जब विपक्ष, मीडिया और जनता मिलकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, तभी राहत के फैसले सामने आते हैं. अगर यह दबाव नहीं होगा तो सरकार सख्त नियमों को लगातार लागू करती रहेगी, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी."

नीतियां जमीन से जुड़ी हों: प्रदेश सरकार को सलाह देते हुए सैलजा ने कहा कि, "नीतियां केवल अधिकारियों के सुझावों पर नहीं बननी चाहिए. जनता के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझना जरूरी है, क्योंकि जमीनी हकीकत से दूर बनाई गई नीतियां लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं."

पारदर्शिता के नाम पर सवाल: गेहूं की खरीद और आवक को लेकर बनाए गए नियमों पर सैलजा ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "पारदर्शिता के नाम पर लागू किए गए ये नियम असल में गरीब और किसानों को परेशान कर रहे हैं. 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी BJP पारदर्शिता नहीं लाई जा सकी."

सरकार की कार्यशैली पर निशाना: सैलजा ने आगे कहा कि, "अगर पारदर्शिता होती तो बैंक, निगम और अन्य विभागों में घोटाले सामने नहीं आते. करनाल पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है, जहां बड़े घोटाले भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद सरकार खुद को श्रेय दे रही है."

क्रॉस वोटिंग पर पार्टी का रुख: राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सैलजा ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया. उन्होंने कहा कि, "इस विषय पर बैठकों का दौर जारी है. जवाब मांगे जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने राहत की बात भी कही कि पार्टी का उम्मीदवार जीतने में सफल रहा."

अर्थव्यवस्था पर चिंता: देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर सैलजा ने कहा कि, "यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत को अपनी स्वतंत्र नीति बनानी होगी और नए विकल्प तलाशने होंगे."

ओलावृष्टि पीड़ितों के लिए सीधी मदद की मांग: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर सैलजा ने सरकार से सीधे मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "किसानों को पोर्टल की जटिल प्रक्रिया में नहीं उलझाना चाहिए.किसान अपने गिरे हुए दानों को गिनने को मजबूर है, लेकिन वह भिखारी नहीं है."

राघव चड्डा पर बोलीं सैलजा: आप नेता राघव चड्डा से जुड़े सवाल पर सैलजा ने स्पष्ट किया कि यह उनका विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि, "यह संबंधित पार्टी का आंतरिक मामला है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है."

सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किया मंडियों का दौरा (Etv Bharat)

सिरसा अनाज मंडी का दौरा: वहीं, सिरसा की नई अनाज मंडियों का दौरा करने पहुंची सिरसा सांदस ने मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों के हालात पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "हाल ही में हुई बारिश और मौसम में बदलाव के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है. खेतों में नमी बढ़ने से अनाज की क्वालिटी प्रभावित हुई है. राहत के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसानों को कोई ठोस सहूलियत नहीं मिल रही. आठ गेट वाली सिरसा मंडी में केवल दो गेट चालू हैं, जिससे किसानों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है."

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