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पेट्रोल-डीजल संकट, पेपर लीक और बेरोजगारी पर शैलजा का भाजपा पर हमला, बोलीं- "जनता परेशान, दिखावे की राजनीति कर रही BJP"

सिरसा: सिरसा से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. सिरसा सांसद ने कहा कि, "हरियाणा में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मूलभूत मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है. सिरसा सहित प्रदेश के कई जिलों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है. भाजपा सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं देता."

पानी और सिंचाई संकट पर बोली शैलजा: कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि, "सिरसा जिले के गांवों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है. किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिससे खेती प्रभावित हो रही है. सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है. सिरसा में हर जगह लोग विकास कार्यों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने जिले में कोई बड़ा काम नहीं करवाया. सड़कों, पेयजल और सिंचाई की हालत लगातार खराब हो रही है."

शैलजा का भाजपा पर हमला (ETV Bharat)

शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "सरकारी स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी है और कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं. विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं. हरियाणा कभी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था, लेकिन आज प्रदेश पेपर लीक और बेरोजगारी के कारण बदनाम हो चुका है. युवाओं को न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और न रोजगार. सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में पूरी तरह असफल रही है. देश भर के लाखों विद्यार्थियों ने मेहनत से तैयारी की, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ. छात्रों को मानसिक रूप से परेशान किया गया है. पहले हरियाणा पेपर लीक मामलों की राजधानी बना था और अब पूरा देश पेपर लीक से प्रभावित हो रहा है."

पेट्रोल-डीजल और महंगाई पर चिंता: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "आने वाले समय में इसका असर आम जनता पर और अधिक पड़ेगा. महंगाई बढ़ेगी, परिवहन महंगा होगा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी इजाफा होगा. केंद्र सरकार ने ईंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए."