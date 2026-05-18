तेल की बढ़ती कीमत और NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र पर बरसी कुमारी शैलजा, बोलीं- "जिम्मेदारी से भाग रही भाजपा"
भिवानी पहुंची कुमारी शैलजा ने नीट पेपर लीक, महंगे ईंधन और एचपीएससी भर्ती मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा.
Published : May 18, 2026 at 4:34 PM IST
भिवानी : भिवानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचीं सिरसा सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "देशभर में हुए नीट पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है. भाजपा के जिम्मेदार नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और पेपर लीक की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा. केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई करके मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है."
एचपीएससी भर्ती प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल: कुमारी शैलजा ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के युवाओं और शिक्षण संस्थानों को कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है. शैलजा ने कहा कि, "हरियाणा प्रदेश के युवाओं को और यहां के शिक्षण संस्थानों को निकम्मा और नालायक बताकर प्रदेश से बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है. प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए."
ईंधन कीमतों को लेकर केंद्र पर हमला:कांग्रेस सांसद ने बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों को लेकर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि, "सरकार आम जनता को खर्च कम करने की सलाह दे रही है, जबकि राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही. भाजपा नेता वैकल्पिक वाहनों का प्रयोग करने का केवल दिखावा कर रहे हैं. जैसे पहले सफाई अभियान के दौरान दिखावा किया गया था. तेल खरीद नीति पर भारत को स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए."
अमेरिका के दबाव में फैसले लेने का आरोप: कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि, "भारत को यह तय करने का अधिकार खुद होना चाहिए कि देश कहां से और कितना कच्चा तेल खरीदेगा. क्रूड ऑयल खरीदने का फैसला अमेरिका से पूछकर नहीं होना चाहिए. भारत अमेरिका के आगे झुककर फैसले ले रहा है, जिसके चलते ऐसे संकट पैदा हो रहे हैं. देशहित में सरकार को मजबूत और स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए."
सीजेआई टिप्पणी और कांग्रेस संगठन पर जवाब: भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए कथित बयान पर शैलजा ने सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि, "हम सीजेआई की बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते." वहीं, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर उन्होंने कहा कि, "पार्टी लगातार संगठन विस्तार में जुटी हुई है और सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के विरोध में कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी."
सद्भावना यात्रा पर दिया गोलमोल जवाब: कांग्रेस नेता बिजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर भी शैलजा ने संतुलित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "लोगों के बीच जाना ही असली राजनीति है. जनता के बीच जाकर पार्टी की बात रखी जा रही है. राहुल गांधी ने भी इसी तरह जनता के बीच जाकर संवाद किया है."
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