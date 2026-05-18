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तेल की बढ़ती कीमत और NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र पर बरसी कुमारी शैलजा, बोलीं- "जिम्मेदारी से भाग रही भाजपा"

केंद्र पर बरसी कुमारी शैलजा ( ETV Bharat )