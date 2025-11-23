हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वार पर बोली कुमारी सैलजा, 'ये एक दिन का मामला नहीं, कई सालों से...'
Kumari Selja on Poster War in Haryana: हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वार पर सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 23, 2025 at 8:19 AM IST
करनाल: हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. इस बार गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वार के रूप में देखने को मिल रही है. दरअसल वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है. इसके लिए सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है. उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का फोटो नहीं है.
हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वार: 21 नवंबर को सिरसा में वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह शामिल हुए, लेकिन इस प्रदर्शन में ना तो भूपेंद्र हुड्डा और ना ही उनके गुट का एक भी नेता नहीं दिखाई दिया.
सिरसा प्रदर्शन में दिखी गुटबाजी: सिरसा जिले में कांग्रेस के 3 विधायक हैं. तीन में से 2 भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं. इसमें ऐलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल और कालांवाली की रिजर्व सीट से शीशपाल केहरवाला शामिल हैं. वहीं, सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया न्यूट्रल माने जाते हैं. गोकुल सेतिया ने भी अपने पोस्टर में किसी का फोटो नहीं लगाया है.
कुमारी सैलजा ने दी प्रतिक्रिया: अब इसी मुद्दे पर कुमारी सैलजा ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी में लगातार सामने आ रहे पोस्टर वार के सवाल पर सैलजा ने कहा कि "ये एक दिन का मामला नहीं है, कई दिनों…बल्कि कई सालों से ऐसी कहानियां गढ़ी जाती रही हैं. आप सब भी इसके साक्षी हैं. मैं पार्टी की सिपाही हूं, लोगों की हूं…हरियाणा हमारा है और हरियाणा के लोग हमें तवज्जो देते रहे हैं."
नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा हरियाणा में हुई 25 लाख वोट चोरी के खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में बनी भाजपा सरकार जनादेश की नहीं, बल्कि वोट चोरी की देन है।— Kumari Selja (@Kumari_Selja) November 20, 2025
इस वोट चोरी के विरुद्ध संघर्ष अब सड़क से लेकर सदन तक पूरे दृढ़ संकल्प के साथ जारी रहेगा।… pic.twitter.com/R0Gho3jF1O
बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना? चुनाव हार के बाद भी चर्चा में बने विवादों पर सैलजा ने कहा "हरियाणा का पिछले 20–25 साल का इतिहास किस तरह से बनाया गया है, सभी जानते हैं. आगे बढ़ते हुए हम ध्यान रख रहे हैं कि प्राथमिकता हरियाणा और हरियाणा वासी हों. हमारी पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है, उम्मीद है सभी उनके साथ चलेंगे. सहयोग और सुकून दोनों जरूरी हैं."
