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सोनिया गांधी की आत्मकथा में कुमारी सैलजा का जिक्र, भूपेंद्र हुड्डा गायब? हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी चर्चा पर सांसद ने दी सफाई

Sonia Gandhi autobiography ( ETV Bharat )

रोहतक: सोनिया गांधी ने हाल ही में अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' के जरिए अपनी आत्मकथा जनता के सामने रखी है. इस किताब में उन्होंने कुमारी सैलजा का जिक्र किया है, लेकिन किताब में कहीं भी शायद हरियाणा के पूर्व सीएम और नेताप्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं है. इसी मुद्दे पर एक बार फिर से हुड्डा और सैलजा गुट में खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस सवाल पर कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रतिक्रिया दी है.

सतपाल ब्रह्मचारी का कुमारी सैलजा पर निशाना? कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने इशारों ही इशारों में कुमारी सैलजा पर निशाना साधा और कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली से सब कुछ साबित हो गया कि भीड़ किसकी थी. उन्होंने सैलजा का नाम लिए बिना कहा कि साथ रहने से क्या हुआ, ये हाईकमान को भी पता है कि एक नवंबर की रैली में किसकी भीड़ थी. उनके इस बयान को कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और हुड्डा-सैलजा खेमों के बीच सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है.

हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी चर्चा पर सांसद ने दी सफाई (ETV Bharat) हुड्डा गुट के माने जाते हैं सतपाल ब्रह्मचारी: दरअसल सतपाल ब्रह्मचारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते है. चर्चा ये भी है कि हरियाणा कांग्रेस में धड़े बने हुए हैं. जिसका बीजेपी के नेता अपने बयानों में बार-बार जिक्र करते हैं. कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी रोहतक में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल अभियान' के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां भाजपा को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा और कुमारी सैलजा पर निशाना साधा.