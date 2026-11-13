सोनिया गांधी की आत्मकथा में कुमारी सैलजा का जिक्र, भूपेंद्र हुड्डा गायब? हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी चर्चा पर सांसद ने दी सफाई
Sonia Gandhi autobiography: सोनिया गांधी की आत्मकथा में कुमारी सैलजा का जिक्र, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा गायब? कांग्रेस सांसद ने दी प्रतिक्रिया.
Published : November 13, 2026 at 10:53 PM IST
रोहतक: सोनिया गांधी ने हाल ही में अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' के जरिए अपनी आत्मकथा जनता के सामने रखी है. इस किताब में उन्होंने कुमारी सैलजा का जिक्र किया है, लेकिन किताब में कहीं भी शायद हरियाणा के पूर्व सीएम और नेताप्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं है. इसी मुद्दे पर एक बार फिर से हुड्डा और सैलजा गुट में खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस सवाल पर कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रतिक्रिया दी है.
सतपाल ब्रह्मचारी का कुमारी सैलजा पर निशाना? कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने इशारों ही इशारों में कुमारी सैलजा पर निशाना साधा और कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली से सब कुछ साबित हो गया कि भीड़ किसकी थी. उन्होंने सैलजा का नाम लिए बिना कहा कि साथ रहने से क्या हुआ, ये हाईकमान को भी पता है कि एक नवंबर की रैली में किसकी भीड़ थी. उनके इस बयान को कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और हुड्डा-सैलजा खेमों के बीच सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है.
हुड्डा गुट के माने जाते हैं सतपाल ब्रह्मचारी: दरअसल सतपाल ब्रह्मचारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते है. चर्चा ये भी है कि हरियाणा कांग्रेस में धड़े बने हुए हैं. जिसका बीजेपी के नेता अपने बयानों में बार-बार जिक्र करते हैं. कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी रोहतक में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल अभियान' के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां भाजपा को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा और कुमारी सैलजा पर निशाना साधा.
सोनिया गांधी की किताब के पेज 413 पर सैलजा का जिक्र: सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) के अध्याय 6 'लीडिंग द कांग्रेस पार्टी' के पेज नंबर 413 पर कुमारी सैलजा का उल्लेख किया गया है. सोनिया गांधी ने लिखा है कि 'देशभर के राजनीतिक दौरों और मुश्किल परिस्थितियों के दौरान कुमारी सैलजा अक्सर उनके साथ मौजूद रहती थीं.' उन्होंने सैलजा को मददगार और मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाली साथी बताया है.
वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा: वोट चोरी के मुद्दे पर भी कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा के कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि देश में वोट चोरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को माना है. प्रदेश में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई गई है और यह चोरी की सरकार है. रोहतक में कांग्रेस की मजबूती को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोहतक की कांग्रेस सबसे मजबूत है. यहां पार्टी का संगठन और नेतृत्व दोनों मजबूत स्थिति में हैं.
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