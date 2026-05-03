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कांग्रेस ने भाजपा पर दलित वर्ग के अपमान का लगाया आरोप, अस्मिता से जोड़ा मामला, पढ़िये पूरी खबर

बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ( ETV Bharat )