कांग्रेस ने भाजपा पर दलित वर्ग के अपमान का लगाया आरोप, अस्मिता से जोड़ा मामला, पढ़िये पूरी खबर
लखपत बुटोला ने कहा जो पार्टी आरोपों में घिरे, अपने प्रदेश प्रभारी को हटाने में सक्षम नहीं है, वह मातृशक्ति की बातें कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 2:06 PM IST
देहरादून: 6 मई से उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा गढ़वाल दौरे का भ्रमण करने जा रही हैं. भाजपा उनके दौरे को लेकर कटाक्ष कर रही है. भाजपा की ओर से उनके दौरे को लेकर उठाये जा रहे सवालों पर बदरीनाथ विधानसभा से विधायक लखपत बुटोला ने मोर्चा संभाला है. लखपत बुटोला ने भाजपा को उनके प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को बदरीनाथ, केदारनाथ के दर्शन कराने की चुनौती दी है.
बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने भाजपा और मुख्यमंत्री धामी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री और भाजपा में दम है तो भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को बदरी केदार के दर्शन करके तो दिखवाएं. उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता है. उनके प्रदेश प्रभारी खुलेआम घूम नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा भाजपा अपने प्रभारी को खुलेआम घुमाने लेकर तो जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश प्रभारी का प्रस्तावित गढ़वाल दौरे का खुले तौर पर स्वागत कर रही है.
बुटोला ने कहा भाजपा प्रदेश प्रभारी किसी भी सूरत में दर्शन कर ही नहीं सकते हैं. यहां की जनता उनकी स्थितियों और परिस्थितियों को जानती है. लखपत बुटोला ने कहा अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस तरह से मातृशक्ति स्वरूप कहे जाने वाले उत्तराखंड का अपमान हुआ है, उसको यहां की जनता नहीं भूली है. उन्होंने आरोप लगाया की विशेष सत्र में भी उन्हें महिला अधिकारों को लेकर बोलने तक का मौका नहीं दिया गया. इस दौरान वह सदन में बहुत सारी चीजें कहना चाहते थे.
उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पार्टी आरोपों में घिरे, अपने प्रदेश प्रभारी को हटाने में सक्षम नहीं है, वह मातृशक्ति और मातृ वंदन की बातें कर रही है. कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी एक महिला है. जिसके ऊपर आरोप लगाकर भाजपा महिलाओं का भी अपमान कर रही है. लखपत बुटोला ने कहा कुमारी शैजला पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही वर्तमान में सांसद हैं. वह बहुत सम्मानित दलित वर्ग से आती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक महिला का अपमान करने के साथ-साथ दलित वर्ग का भी अपमान कर रही है.
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