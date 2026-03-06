ETV Bharat / state

कुमारी सैलजा का सरकार पर तीखा हमला, बोलीं- "कर्मवीर बौद्ध की जीत पक्की" पंजाब चुनाव को लेकर भी कसा तंज

सिरसा: सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को पंचायत भवन में आयोजित दिशा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान सांसद ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा. सांसद ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि, "कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध की जीत निश्चित है. पार्टी के पास पूरे विधायक हैं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है. राज्यसभा चुनाव में कई संभावित उम्मीदवार होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का होता है और सभी नेताओं को इसे स्वीकार करना चाहिए."

नीतीश कुमार के नामांकन पर कांग्रेस का तंज: राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा नामांकन दाखिल करने पर कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "बीजेपी ने केवल चुनाव के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और चुनाव खत्म होने के बाद उनके साथ खेला जाएगा. बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के लिए सहयोगियों का उपयोग करती है."

सिरसा सांसद कुमारी सैलजा (ETV Bharat)

टिकट घोटाले के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया: कांग्रेस नेत्री की सचिव सुचित्रा के पति गौरव पर बावल विधानसभा सीट से टिकट दिलाने के लिए पैसे लेने के आरोपों को कुमारी सैलजा ने पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा विधानसभा चुनाव को दो साल हो गए हैं और उस समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी." सैलजा ने इसे केवल राजनीतिक साजिश करार दिया.

पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर कड़ा रुख: भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले तेलूराम जांगड़ा द्वारा पार्टी छोड़ने के फैसले पर सैलजा ने कहा कि, "चुनाव लड़ने की इच्छा कई लोगों में होती है, लेकिन हाईकमान का निर्णय ही अंतिम होता है." उन्होंने पार्टी नेताओं से अपील की कि किसी को भी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए और हाईकमान के फैसले का सम्मान करना चाहिए.

आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला: सैलजा ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि, "आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं. पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी क्योंकि जनता अब आम आदमी पार्टी के विकास के नारे को पहचान चुकी है."

हरियाणा में मुख्यमंत्री पर कसा तंज: पंजाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे पर कुमारी सैलजा ने कहा कि, "प्रदेश अलग है और भेष भी अलग है. सीएम सैनी को अपने प्रदेश हरियाणा पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता सरकार से नाराज है और लोगों की समस्याओं पर हाहाकार मचा हुआ है."