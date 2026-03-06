ETV Bharat / state

कुमारी सैलजा का सरकार पर तीखा हमला, बोलीं- "कर्मवीर बौद्ध की जीत पक्की" पंजाब चुनाव को लेकर भी कसा तंज

सिरसा में सांसद कुमारी सैलजा ने राज्यसभा चुनाव, हरियाणा बजट सहित कई मुद्दों में खुलकर बात की.

Kumari Selja on Haryana Government
कुमारी सैलजा का सरकार पर तीखा हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 6, 2026 at 4:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को पंचायत भवन में आयोजित दिशा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान सांसद ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा. सांसद ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि, "कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध की जीत निश्चित है. पार्टी के पास पूरे विधायक हैं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है. राज्यसभा चुनाव में कई संभावित उम्मीदवार होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का होता है और सभी नेताओं को इसे स्वीकार करना चाहिए."

नीतीश कुमार के नामांकन पर कांग्रेस का तंज: राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा नामांकन दाखिल करने पर कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "बीजेपी ने केवल चुनाव के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और चुनाव खत्म होने के बाद उनके साथ खेला जाएगा. बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के लिए सहयोगियों का उपयोग करती है."

सिरसा सांसद कुमारी सैलजा (ETV Bharat)

टिकट घोटाले के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया: कांग्रेस नेत्री की सचिव सुचित्रा के पति गौरव पर बावल विधानसभा सीट से टिकट दिलाने के लिए पैसे लेने के आरोपों को कुमारी सैलजा ने पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा विधानसभा चुनाव को दो साल हो गए हैं और उस समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी." सैलजा ने इसे केवल राजनीतिक साजिश करार दिया.

पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर कड़ा रुख: भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले तेलूराम जांगड़ा द्वारा पार्टी छोड़ने के फैसले पर सैलजा ने कहा कि, "चुनाव लड़ने की इच्छा कई लोगों में होती है, लेकिन हाईकमान का निर्णय ही अंतिम होता है." उन्होंने पार्टी नेताओं से अपील की कि किसी को भी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए और हाईकमान के फैसले का सम्मान करना चाहिए.

आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला: सैलजा ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि, "आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं. पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी क्योंकि जनता अब आम आदमी पार्टी के विकास के नारे को पहचान चुकी है."

हरियाणा में मुख्यमंत्री पर कसा तंज: पंजाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे पर कुमारी सैलजा ने कहा कि, "प्रदेश अलग है और भेष भी अलग है. सीएम सैनी को अपने प्रदेश हरियाणा पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता सरकार से नाराज है और लोगों की समस्याओं पर हाहाकार मचा हुआ है."

हरियाणा बजट पर सवाल: सैलजा ने हरियाणा बजट पर पलटवार करते हुए कहा कि, "कागजों में जनहित ध्यान में रखा गया हो सकता है, लेकिन धरातल पर बजट दिखाई नहीं देता. बीजेपी केवल नारों की राजनीति करती है और स्लोगन से आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है. पिछले बजट और योजनाओं की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में कितना विकास हुआ है."

ग्रीन बेल्ट में डंपिंग पर नाराजगी: सिरसा के पंचायत भवन में आयोजित दिशा बैठक में सांसद सैलजा ने ग्रीन बेल्ट को डंपिंग प्वाइंट बनाने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि, "यदि कचरा फेंकना ही है तो पंचायत भवन के पार्क में ही डंपिंग प्वाइंट बना लिया जाए. ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है, इसे कचरा फेंकने की जगह बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है."

सफाई व्यवस्था और सीवरेज पर निर्देश: सैलजा ने शहर की सफाई व्यवस्था और सीवरेज ओवरफ्लो पर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर सफाई में सुधार किया जाए और सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए.

रेलवे परियोजनाओं की धीमी गति पर सवाल: बैठक में सैलजा ने शहर में निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "पिछले तीन महीनों में केवल 10 प्रतिशत कार्य हुआ है, जबकि समय सीमा जल्द समाप्त हो रही है. अधिकारियों को कार्य योजना स्पष्ट करने और गति तेज करने के निर्देश दिए."

नहरी पानी, पेयजल और शिक्षा संसाधन मुद्दे: सैलजा ने नहरी पानी की कमी, पेयजल गुणवत्ता और शिक्षा संसाधनों की कमी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अधिकारियों से टेल तक पानी पहुंचाने, पानी की गुणवत्ता जांचने और कंप्यूटर टीचर एवं लैब असिस्टेंट के रिक्त पद भरने के लिए ठोस योजना प्रस्तुत करने को कहा.

हाईवे एक्सईएन को फटकार: नेशनल हाईवे के एक्सईएन सुनील कुमार को सैलजा ने नालों की सफाई और स्लैब रिपेयर पर फटकार लगाई. उन्होंने हाईवे पर खराब लाइटें ठीक करने, स्पीड ब्रेकर लगाने और शहर के प्रवेश बिंदुओं पर गेट निर्माण के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें:"टटिहरी" गाने पर फोगाट खाप का कड़ा रुख, प्रतिबंध की मांग, जींद विश्वविद्यालय की होली पर भी जताई नाराजगी

TAGGED:

SIRSA KUMARI SELJA
HARYANA RAJYA SABHA ELECTION
HARYANA RAILWAY PROJECTS
HARYANA GREEN BELT ISSUE
KUMARI SELJA ON HARYANA GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.