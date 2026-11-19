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धामी सरकार ने उत्तराखंड को लूटा, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, बोली कुमारी सैलजा

कुमारी सैलजा बेरीनाग दौरा ( ETV Bharat )

बेरीनाग: कुमाऊं दौरे पर बेरीनाग पहुंचीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा की धामी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला. कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जमीनों की खरीद-फरोख्त और धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया. नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता सरकार से त्रस्त है. आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बेरीनाग पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने छोलिया नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया. इसके बाद नगर में रैली निकालकर उन्होंने जनता का अभिवादन किया. कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. कुमारी सैलजा ने कहा धामी सरकार ने उत्तराखंड को पूरी तरह लूट लिया है. आज हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है.