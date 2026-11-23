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हरीश रावत-यशपाल आर्य माला खींचतान मामले पर सैलजा की प्रतिक्रिया, कहा मजाक को सीरियस मैटर बना दिया

माला खींचतान पर कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया ( Etv Bharat )

हरीश रावत, यशपाल आर्य माला विवाद पर बोलीं सैलजा: कुमारी सैलजा ने बागेश्वर की हरीश रावत और यशपाल आर्य की माला पहनाने को लेकर हुई खींचतान की घटना पर कहा कि आपस में कई बार ऐसा हो जाता है. उस चीज को लेकर हम नहीं बैठ जाते. जहां पर अनुशासनहीनता हमें नजर आ रही है, वहां पर हम एक्शन लिया जा रहा है और हम लेंगे. एक मजाक की चीज को जो एक-दूसरे को आदर दे रहा है, ऐसी बात को कोई तोड़-मरोड़ दे रहा है तो हमें उसकी नीयत पर शक होता है. कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से पूछा कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं.