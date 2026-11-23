हरीश रावत-यशपाल आर्य माला खींचतान मामले पर सैलजा की प्रतिक्रिया, कहा मजाक को सीरियस मैटर बना दिया
बागेश्वर में शनिवार को हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच एक-दूसरे को पहले माला पहनाने की होड़ मची थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 2:15 PM IST
देहरादून: बागेश्वर में शनिवार को हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने को लेकर हुए राजनीतिक ड्रामे पर कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया आई है. सोमवार को जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो वो उल्टे मीडिया को ही नसीहत देने लगीं.
हरीश रावत, यशपाल आर्य माला विवाद पर बोलीं सैलजा: कुमारी सैलजा ने बागेश्वर की हरीश रावत और यशपाल आर्य की माला पहनाने को लेकर हुई खींचतान की घटना पर कहा कि आपस में कई बार ऐसा हो जाता है. उस चीज को लेकर हम नहीं बैठ जाते. जहां पर अनुशासनहीनता हमें नजर आ रही है, वहां पर हम एक्शन लिया जा रहा है और हम लेंगे. एक मजाक की चीज को जो एक-दूसरे को आदर दे रहा है, ऐसी बात को कोई तोड़-मरोड़ दे रहा है तो हमें उसकी नीयत पर शक होता है. कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से पूछा कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं.
वरिष्ठ नेता एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आदर रखते हैं। किसी सामान्य बातचीत या आपसी हंसी-मजाक को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है। ऐसा करने वालों की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। - माननीय प्रदेश प्रभारी @Kumari_Selja जी https://t.co/1aZj2cS704— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) November 23, 2026
सैलजा ने मीडिया के ऊपर फोड़ा ठीकरा: कुमारी सैलजा ने मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि सीनियर नेता खड़े होकर दंगल करते हैं क्या. ऐसी उल्टी बात दिखाने वाले जानकर शरारत पूर्ण बात कर रहे हैं. ये सब किसके लिए किया जा रहा है लोग जानते हैं.
कांग्रेस के कार्यक्रम में माला पहनाने को दोनों नेताओं में हुई थी खींचतान: 20 नवंबर को बागेश्वर में कांग्रेस का 'शक्ति प्रदर्शन' कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के सामने ही हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच माला पहनाने के लेकर खींचतान हो गई. दोनों नेता चाहते थे कि एक-दूसरे को वो पहले माला पहनाएंगे. काफी देर तक माला पहनाने का नाटक चलता रहा. इस दौरान मंच पर आसीन कुमारी सैलजा भी सिर पकड़कर हंसती नजर आई थीं. आखिरकार यशपाल आर्य ने हरीश रावत को माला पहनाई, लेकिन उन्होंने हरीश रावत के हाथों माला नहीं पहनी थी.
लोगों ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी बताया था: बागेश्वर से ये खबर जब पूरे प्रदेश में फैली तो लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. लोगों ने इसे कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कहकर भी चटकारे लिए थे.
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