कानपुर में कथा के समय भोजन शुरू करने पर भड़के कुमार विश्वास; आयोजकों को दी नसीहत

डॉ. कुमार विश्वास ने कहा कि कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार और संवेदना का विषय होता है. अनुशासन जरूरी है.

कानपुर में कथा के समय भोजन शुरू करने पर भड़के कुमार विश्वास.
कानपुर में कथा के समय भोजन शुरू करने पर भड़के कुमार विश्वास. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 6:57 AM IST

कानपुर: सुप्रसिद्ध कवि और कथावाचक डॉ. कुमार विश्वास ने कानपुर में आयोजकों को ही फटकार लगा दी. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित अपने-अपने राम कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जहां कथा चल रही हो, वहां खाना-पीना नहीं चलना चाहिए. उन्होंने आयोजकों को अनुशासन और मर्यादा का भी पाठ पढ़ाया.

डॉ. कुमार विश्वास ने कहा कि कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार और संवेदना का विषय होता है. उन्होंने मंच से यह भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वक्ता बोल रहा हो और उसी समय लोग भोजन में लगे रहें. मैं भले ही महत्वपूर्ण न होऊं, लेकिन जिस विषय पर बात हो रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने आयोजकों से व्यवस्था सुधारने की बात कही.

डॉ. कुमार विश्वास ने कहा कि कथा के समय श्रोताओं का ध्यान और अनुशासन सबसे जरूरी है. यदि व्यवस्थाएं ठीक न हों, तो वक्ता और श्रोता दोनों के साथ अन्याय होता है. इस टिप्पणी के बाद कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था को लेकर हलचल भी देखी गई और आयोजकों ने तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त की.

डॉ.कुमार विश्वास कानपुर में अपने-अपने राम कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं, यह कार्यक्रम रविवार तक चलेगा. इस कथा के दूसरे दिन की इस घटना के बाद श्रोताओं में भी चर्चा रही कि मंचीय कार्यक्रमों में अनुशासन कितना जरूरी है. कई श्रोताओं ने इसे सकारात्मक संदेश बताते हुए कहा कि इससे आगे व्यवस्था बेहतर होगी.

