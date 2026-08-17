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ट्रंप फूफा मोदी से ना लड़ें, बीजेपी है मौकापरस्त, देवास में दिखा कुमार विश्वास का बदला-बदला अंदाज

मध्य प्रदेश के देवास में कुमार ने बीजेपी के जमकर लिए मजे, कवि के व्यंग्य से लोटपोट हुए दर्शक, मोदी के लिए कही बड़ी बात.

KUMAR VISHWAS DEWAS
देवास में दिखा कुमार विश्वास का बदला-बदला अंदाज (Source - Kumar Vishwas X account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:21 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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देवास/उज्जैन : देश के विख्यात कवि कुमार विश्वास ने एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी की जमकर चुटकी ली. एक ओर जहां कवि ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. तो वहीं दूसरी ओर देश में ताजा राजनीतिक घटनाओं और सत्ता दल पर जमकर चुटकी ली. 15 अगस्त पर सोनकच्छ के जैन तीर्थ पुष्पगिरी पर्वत पर आयोजित कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने बीजेपी को मौकापरस्त बताते हुए कई तंज कसे.

कुमार ने बीजेपी को बताया मौकापरस्त

कुमार विश्वास ने बीजेपी के नेताओं को मौकापरस्त बताते हुए कहा, '' क्या अद्भुत लोग हैं भाई. विधानसभा चुनाव के समय इंदौर में जो विपक्षी दल का नेता खड़ा हुआ, ये लोग उसे ही ले भगे.'' कुमार विश्वास ने आगे कहा, '' बिचारे कमलनाथ जी को इस उमर में दूल्हा बनने का मौका मिला था. वो आगे-आगे घोड़े पर चल रहे थे और ये लोग पीछे से बाराती चुराकर ले गए.'' कुमार विश्वास ने इस दौरान स्थानीय विधायक के भी मजे ले लिए. उन्होंने कहा, '' अरे विधायक जी, आप क्यों मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं. आप तो बीजेपी वाले हैं.''

मध्य प्रदेश के देवास में कुमार विश्वास ने बीजेपी के जमकर लिए मजे (Etv Bharat)

मोदी की रिकॉर्ड तोड़ रील पर कुमार का व्यंग्य

कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा, '' भाईसाहब, इंस्टाग्राम पर पहली रील बनाई भाई ने तो इंस्टाग्राम का ही रिकॉर्ड टूट गया. 480 मिलियन..500 मिलियन.... ये देख अमेरिका में इंस्टाग्राम का मालिक गया ट्रंप के पास, और बोला- फूफा किससे लड़ रहा है तू? ये नरेंद्र मोदी है. ये वो चुईंग गम है, जो जुलफों में अटक जाए तो मुंडन कराकर ही मानता है.''

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सोनकच्छ के जैन तीर्थ पुष्पगिरी पर्वत पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे कुमार (Source - Kumar Vishwas X account)

कुमार विश्वास ने आगे कहा, '' आपने चुनावों में देखा होगा कई जगहें जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती पर वहां भी ये बीजेपी वाले सेवा के नाम पर कूद पड़ते हैं और कहते हैं भाईसाहब आईए मिलकर सेवा करते हैं और विपक्षी दलों को धीरे से अपने खेमे में शामिल करने की जुगत में लग जाते हैं.''

2029 में मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री : कुमार

बीजेपी पर कई व्यंग्य करने के साथ कुमार विश्वास ने कार्यक्रम में बैलेंस बनाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी की भी तारीफ की. उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यंग्य करते हुए कहा, '' मेरी तारीफ में लोग कहते हैं कि मैं इतनी भाषओं का ज्ञानी हूं, पर मैं आपको बता दूं कि मैं जिस राज्य उत्तरप्रदेश से आता हूं. वहां, के सीएम असंख्य भाषा के ज्ञानी हैं. आपने सुना होगा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा...उसी में समझा देंगे.''

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वहीं, कुमार विश्वास ने दावा करते हुए कहा कि पिछले तीन सालों से मोदी प्रधानमंत्री हैं और लक्षण ऐसे नजर आ रहे हैं कि 2029 में भी वहीं प्रधानमंत्री बनेंगे.

महाकाल के दर्शन करने पहुंचे कुमार

कुमार विश्वास देवास के साथ उज्जैन भी पहुंचे थे. यहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के नंदीहॉल में लोगों के बीच बैठकर महाकाल का जाप किया और भस्म आरती में शामिल हुए. मीडिया से चर्चा में कुमार विश्वास ने कहा, '' संयोग है या बाबा की कृपा है कि हर श्रावण में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कार्य से बाबा हर बार मेरी हाजिरी लगा देते हैं. ''

Last Updated : August 17, 2026 at 2:40 PM IST

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