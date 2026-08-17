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ट्रंप फूफा मोदी से ना लड़ें, बीजेपी है मौकापरस्त, देवास में दिखा कुमार विश्वास का बदला-बदला अंदाज

देवास में दिखा कुमार विश्वास का बदला-बदला अंदाज ( Source - Kumar Vishwas X account )