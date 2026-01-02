ETV Bharat / state

बोकारो में झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने की राजेश ठाकुर से मुलाकात, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले- युवाओं की आवाज बनेंगे कुमार गौरव

झारखंड यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुमार गौरव ने बोकारो में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की.

Kumar Gaurav met Rajesh Thakur
राजेश ठाकुर से मिले कुमार गौरव (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 2, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
बोकारो: कुमार गौरव झारखंड युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलने बोकारो स्थित उनके आवास पर पहुंचे. उन्होंने राजेश ठाकुर को गुलदस्ता देकर स्वागत किया एवं आभार जताया.

अब युवाओं की आवाज बनेंगे कुमार गौरव: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने मिठाई और शॉल देकर कुमार गौरव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि कुमार गौरव झारखंड प्रदेश के युवाओं की आवाज बनकर मैदान में लड़ाई लड़ेंगे.

राजेश ठाकुर से मिले झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव (Etv bharat)

पार्टी को मिलेगी मजबूती: राजेश ठाकुर

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव के माध्यम से युवा कांग्रेस का गठन झारखंड में कराया है, हम कह सकते हैं कि पार्टी और मजबूत होगी और कुमार गौरव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस आगे बढ़ेगी.

सभी आंदोलन में आगे रहती है युवा कांग्रेस: कुमार गौरव

इधर, युवा कांग्रेस क प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि हम अपने अभिभावक से मिलने के लिए यहां आए हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं के दिलों में राजेश ठाकुर राज करते हैं. उन्होंने आगे बताया कि युवा कांग्रेस सभी आंदोलन में सबसे आगे रहती है और कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाली है. बता दें कि झारखंड में 850 लोगों का चयन चुनाव के माध्यम से हुआ है.

संपादक की पसंद

