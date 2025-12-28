ETV Bharat / state

कुमार गौरव बने झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, नई टीम को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी

रांचीः इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कुमार गौरव को झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसके साथ ही कुलदीप कुमार रवि को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आशुतोष कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. नई नियुक्तियों से झारखंड में यूथ कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और युवाओं को सक्रिय रूप से पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नई टीम राज्यभर में युवाओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगी और कांग्रेस की नीतियों व विचारधारा को युवा वर्ग तक पहुंचाने का काम करेगी.

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी. संगठनात्मक विस्तार, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष को तेज करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा जारी पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव को एक जमीनी और सक्रिय युवा नेता के रूप में जाना जाता है. पार्टी के भीतर उन्हें संगठनात्मक अनुभव और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ के लिए पहचाना जाता है. उनकी नियुक्ति को झारखंड में यूथ कांग्रेस के पुनर्गठन और मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. वहीं कुलदीप कुमार रवि और आशुतोष कुमार को भी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं के रूप में देखा जाता है.