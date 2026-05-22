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कुमाऊं में करोड़ों के भू-माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी धनंजय गिरी गिरफ्तार

21 मई को SIT टीम ने मुख्य आरोपी धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया था. अब संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की तैयारी है.

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भू-माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: कुमाऊं परिक्षेत्र में करोड़ों रुपये की संगठित भूमि और वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले बड़े सिंडिकेट पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. करीब ₹25 करोड़ की ठगी से जुड़े इस मामले में पुनर्गठित SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि कई अन्य पीड़ित लगातार सामने आ रहे हैं. पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में जुट गई है.

इस संगठित अपराध से जुड़े मामलों में वर्ष 2018 से अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. इनमें से 3 मामलों की जांच वर्तमान में बेहद गंभीरता और गहनता से की जा रही है. वहीं, करीब 15 से 20 अन्य पीड़ितों की शिकायतें भी लगातार पुलिस के संज्ञान में आ रही हैं.

जांच में लापरवाही पर आईजी कुमाऊं की सख्त कार्रवाई: मामले की संवेदनशीलता और बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पहले 4 नवंबर 2025 को अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी की अध्यक्षता में एक SIT गठित की गई थी, लेकिन जांच में अपेक्षित प्रगति और प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए 17 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से पुरानी SIT को भंग कर दिया.

इसके बाद जांच को पारदर्शी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में तथा पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात जितेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में नई पुनर्गठित SIT का गठन किया गया.

पुनर्गठित SIT की बड़ी सफलता: वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नई SIT लगातार जमीन पर सक्रिय रही. फरार आरोपियों की तलाश में अभियान चलाया गया. इसी क्रम में 21 मई को SIT टीम ने मुख्य आरोपी धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी एक संगठित सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहे थे. अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे.

अब होगी अवैध संपत्तियों की जब्ती: एसएसपी अजय गणपति ने बताया गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. साथ ही अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उनके जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अभियुक्तों के खिलाफ धारा 111 बीएनएस के तहत संगठित अपराध की कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. वहीं, धारा 107 BNSS के अंतर्गत संपत्तियों को फ्रीज और जब्त करने की कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जब्त की गई संपत्तियों को भविष्य में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़ितों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा, ताकि उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके.

संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक: प्रशासन ने चिन्हित संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल को भी पत्र भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

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