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कुमाऊं कमिश्नरी में फायर सेफ्टी फेल! मॉक ड्रिल में खुली पोल, 20 मिनट बाद पहुंची मदद

कुमाऊं कमिश्नरी मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल में मंडलायुक्त कार्यालय में अगर सचमुच आग लग जाए तो राहत और बचाव की व्यवस्था कितनी तैयार है? इसकी परख करने के लिए कमिश्नरी परिसर में मॉक ड्रिल की गई. इस अभ्यास में आग बुझाने की तैयारियों के बीच कुछ ऐसी कमियां भी सामने आईं, जो किसी वास्तविक हादसे में बड़ा खतरा बन सकती हैं. कहीं फायर हाइड्रेंट में पानी का दबाव कम मिला, तो कहीं बिजली और केबल के झूलते तारों ने दमकल की राह रोक दी.

नैनीताल का कमिश्नरी परिसर, ऐतिहासिक इमारतें और लकड़ी से बने भवन, जहां आग लगने की स्थिति में कुछ ही मिनटों की देरी बड़ा नुकसान कर सकती है. इसी खतरे को परखने के लिए बुधवार को मंडलायुक्त कार्यालय में अग्निकांड की एक काल्पनिक स्थिति तैयार की गई. दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर कार्यालय से धुआं उठने की सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी गई. इसके बाद आपातकालीन नंबर 1077 के जरिए फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव टीमों को अलर्ट किया गया.