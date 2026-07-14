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हल्द्वानी में जलभराव को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सख्त, सड़क और ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में हर बारिश के साथ होने वाली जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा हैं. मुख्यमंत्री के सचिव और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी में जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. करीब 230 करोड़ रुपये की सड़क और ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्यों की धीमी रफ्तार और विभागों के बीच समन्वय की कमी पर नाराज़गी जताई. आयुक्त ने साफ निर्देश दिए कि नवंबर 2028 से पहले सभी परियोजनाएं हर हाल में पूरी हों, ताकि शहर को जलभराव से स्थायी राहत मिल सके.

हल्द्वानी में वर्षों से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों को स्थायी राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित रोड और ड्रेनेज परियोजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कुमाऊं आयुक्त व मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा असंतोष जताया. उन्होंने करीब 230 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ शहर के प्रमुख नालों और जल निकासी तंत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया.

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि UUSDA के माध्यम से लगभग 16 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क और ड्रेनेज नेटवर्क को मजबूत करने की योजना तैयार की गई है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव को स्थायी रूप से खत्म करना है.