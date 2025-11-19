ETV Bharat / state

दुकान से खरीदे आटे में मिले घुन और कीड़े, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए जांच के आदेश

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में घुन और कीड़े से युक्त आटा बेचना एक दुकानदार को भारी पड़ सकता है. दुकानदार को एक महिला को कीड़े युक्त आटा बेचने के मामले में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने खाद्य विभाग को जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, बीती 18 नवंबर को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार के दौरान हल्द्वानी निवासी महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें महिला ने बताया कि बीती 4 नवंबर को उसने हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित एक राशन की दुकान से आटा खरीदा था. उसे बताया गया था कि इस दुकान में चक्की में पिसा आटा मिलता है, जिसके चलते उसने संबंधित दुकान से आटा खरीदा.

रोटी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, आटे में निकले घुन और कीड़े: आटे को खरीदने के बाद महिला अपने घर ले गई. जिसके बाद आटे से बनी रोटियां खुद भी खाई और अपने पति को भी खिलाई. रोटी खाते ही दोनों के पेट में दर्द होने लगा. फिर उन्होंने ठीक होने के लिए कुछ दिन तक मात्र खिचड़ी का ही सेवन किया. जिसके बाद 12 नवंबर को उन्होंने दोबारे उसी आटे को छाना कर रोटी बनानी चाही तो उसमें बहुत सारे घुन और कीड़े निकले. जिसे देख उनके होश उड़ गए.

आटा लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मिली महिला: वहीं, महिला ने मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया. इसके बाद मंगलवार यानी 18 नवंबर को महिला आटे का सैंपल लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में पहुंच गई. जहां पर महिला ने आटे को कमिश्नर रावत को दिखाया और आपबीती बताई. जिस पर कमिश्नर रावत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और आटे का सैंपल लेने के निर्देश दिए.