दुकान से खरीदे आटे में मिले घुन और कीड़े, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए जांच के आदेश

हल्द्वानी में रोटी खाने से बिगड़ी पति-पत्नी की तबीयत, आटा छानने पर मिले कीड़े, आटा लेकर दीपक रावत के पास पहुंची महिला, जांच के आदेश

Kumaon Commissioner Deepak Rawat
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आटा दिखाती महिला (फोटो सोर्स- Kumaon Commissioner Office)
Published : November 19, 2025 at 6:42 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में घुन और कीड़े से युक्त आटा बेचना एक दुकानदार को भारी पड़ सकता है. दुकानदार को एक महिला को कीड़े युक्त आटा बेचने के मामले में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने खाद्य विभाग को जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, बीती 18 नवंबर को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार के दौरान हल्द्वानी निवासी महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें महिला ने बताया कि बीती 4 नवंबर को उसने हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित एक राशन की दुकान से आटा खरीदा था. उसे बताया गया था कि इस दुकान में चक्की में पिसा आटा मिलता है, जिसके चलते उसने संबंधित दुकान से आटा खरीदा.

रोटी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, आटे में निकले घुन और कीड़े: आटे को खरीदने के बाद महिला अपने घर ले गई. जिसके बाद आटे से बनी रोटियां खुद भी खाई और अपने पति को भी खिलाई. रोटी खाते ही दोनों के पेट में दर्द होने लगा. फिर उन्होंने ठीक होने के लिए कुछ दिन तक मात्र खिचड़ी का ही सेवन किया. जिसके बाद 12 नवंबर को उन्होंने दोबारे उसी आटे को छाना कर रोटी बनानी चाही तो उसमें बहुत सारे घुन और कीड़े निकले. जिसे देख उनके होश उड़ गए.

आटा लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मिली महिला: वहीं, महिला ने मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया. इसके बाद मंगलवार यानी 18 नवंबर को महिला आटे का सैंपल लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में पहुंच गई. जहां पर महिला ने आटे को कमिश्नर रावत को दिखाया और आपबीती बताई. जिस पर कमिश्नर रावत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और आटे का सैंपल लेने के निर्देश दिए.

राशन दुकान स्वामी ने कुमाऊं कमिश्नर को कही ये बात: वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आटे के सैंपल भरे. ताकि, उसकी जांच की जा सके. साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके. उधर, राशन की दुकान के स्वामी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को बताया कि 'उनकी चक्की खराब है, वो दूसरी कंपनी का चक्की वाला आटा बेच रहे हैं.'

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए ये निर्देश: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि आस पास के सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लें और संबंधित राशन की दुकान में जाकर सैंपल लेकर तत्काल उन्हें उपलब्ध कराएं. ताकि, मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके. उनका साफ कहना है कि किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

