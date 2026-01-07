ETV Bharat / state

13 साल के बच्चे की मौत से कमिश्नर दीपक रावत नाराज, अफसरों से कहा अब फील्ड में ही होगी मीटिंग

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र स्थित जगदम्बा नगर में गड्ढे के कारण मासूम की मौत के बाद प्रशासनिक अमला नींद से जागा है. मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर ने मौके का मुआयना किया. उन्होंने कार्यदाई संस्था के अधिकारियों के पेंच भी कसे. उन्होंने कहा कि अब समीक्षा बैठक कार्यालय में नहीं, बल्कि मौके पर की जाएगी.

मासूम की मौत के बाद जागा प्रशासन: हल्द्वानी में जब तक कोई दुर्घटना ना हो, तब तक प्रशासन नींद से नहीं जागता. ऐसा ही सोमवार देर रात हुआ जब 13 वर्षीय मासूम की मुखानी रोड पर सड़क के गड्ढे के कारण मौत हो गई. इसके बाद मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम सहित मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे. यूयूएसडीए (Uttarakhand Urban Sector Development Agency) और एडीबी (Asian Development Bank) द्वारा चल रहे सीवर, पेयजल और सड़क निर्माण कार्यों की हकीकत मौके पर जाकर देखी.

कुमाऊं कमिश्नर ने हादसा स्थल का किया निरीक्षण: कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सड़कों की बदहाली और अधूरे पड़े कार्यों को देखकर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक में कहा कि तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एडीबी के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल निर्देश दिए कि जिन मार्गों को खोदा गया है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए.

साइन बोर्ड नहीं मिलने पर अफसरों को फटकार लगी: निरीक्षण के दौरान मौके पर कई स्थानों पर कोई भी साइनेज बोर्ड नहीं मिला, जिस पर मंडल आयुक्त ने कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे जहां भी काम होगा, वहां बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. बोर्ड पर कार्य प्रारंभ और समाप्ति की तिथि के साथ जिम्मेदार अधिकारी का मोबाइल नंबर भी दर्ज होना चाहिए.