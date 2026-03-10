ETV Bharat / state

अचानक जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे कमीश्नर दीपक रावत, जानें फिर क्या हुआ?

उधम सिंह नगर के जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का कुमाऊं कमीश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया.

KUMAON COMMISSIONER DEEPAK RAWAT
अचानक जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे कमीश्नर दीपक रावत
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 10, 2026 at 8:41 PM IST

रुद्रपुर: कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए.

कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का कुमाऊं कमीश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया. (VIDEO-ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने प्राधिकरण में दर्ज विभिन्न वादों की स्थिति की जानकारी ली और नियमन क्षेत्र से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुराने वादों और लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर होना चाहिए और प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है.

भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त दीपक रावत ने ई-मानचित्र प्रणाली को और तेज एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन मानचित्रों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही निर्णय लिया जाए, ताकि आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े.

Kumaon Commissioner Deepak Rawat
जिला विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया. (PHOTO-ETV Bharat)

इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और राजस्व वसूली की भी समीक्षा की. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए और राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए.

निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न सिविल कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मंडलायुक्त के समक्ष पेश की गई. उन्होंने वर्तमान में चल रहे, प्रस्तावित और पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता की विस्तार से समीक्षा की और कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

Kumaon Commissioner Deepak Rawat
एनएच-87 पर डीडी चौक से त्रिशूल चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा. (PHOTO-ETV Bharat)

मंडलायुक्त दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 17.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन जिला विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया. उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए.

इसके बाद मंडलायुक्त ने एनएच-87 पर डीडी चौक से त्रिशूल चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए.

Kumaon Commissioner Deepak Rawat
दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को जन-शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करने के निर्देश भी दिए.

मंडलायुक्त ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम हो जाएगी. इसके साथ ही रिंग रोड परियोजना के पूरा होने के बाद शहर में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी.

