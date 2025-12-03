ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट में VC के जरिए पेश हुए कमिश्नर दीपक रावत, जानिए कारण

सूखाताल झील सौंदर्यीकरण मामले में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुए.

NAINITAL HIGHCOURT
नैनीताल हाईकोर्ट में VC के जरिए पेश हुए कमिश्नर दीपक रावत (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्व के आदेश पर आज बुधवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए.

आज सरकार द्वारा कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि सूखाताल झील को सुरक्षा दीवार से बंद किया गया है. साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई गई है. कोर्ट के समक्ष सूखाताल झील के फोटो भी प्रस्तुत किए गए, जिसपर कोर्ट ने झील की साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कोर्ट से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से सूखाताल झील का दोबारा निरीक्षण करेंगे. पहले भी उनके द्वारा निर्माण कार्यो की जांच की गई है. मामले पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सूखाताल झील के सुधार के लिए सुझाव देने भी को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की गई है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे, मगर जिला विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण को हटाने के बजाए 28 करोड़ रुपए की लागत से झील का सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया. जिस पर कोर्ट ने एक पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए पीआईएल के रूप में की.

इससे पूर्व में कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी. लेकिन जुलाई में झील विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर कोर्ट ने लगाई गई रोक को हटाकर तीन माह में सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जो आज कोर्ट में पेश की गई. जिस पर कोर्ट ने कमिश्नर कुमाऊं से कहा है कि वे झील का मौका मुआयना करें और अपने झुकाव भी कोर्ट में पेश करें.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

सूखाताल झील सौंदर्यीकरण मामला
NAINITAL SUKHATAL LAKE
दीपक रावत हाईकोर्ट में पेश
DEEPAK RAWAT APPEARS IN HIGH COURT
NAINITAL HIGHCOURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.