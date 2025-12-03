ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट में VC के जरिए पेश हुए कमिश्नर दीपक रावत, जानिए कारण

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्व के आदेश पर आज बुधवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए.

आज सरकार द्वारा कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि सूखाताल झील को सुरक्षा दीवार से बंद किया गया है. साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई गई है. कोर्ट के समक्ष सूखाताल झील के फोटो भी प्रस्तुत किए गए, जिसपर कोर्ट ने झील की साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कोर्ट से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से सूखाताल झील का दोबारा निरीक्षण करेंगे. पहले भी उनके द्वारा निर्माण कार्यो की जांच की गई है. मामले पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सूखाताल झील के सुधार के लिए सुझाव देने भी को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की गई है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.