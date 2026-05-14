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राजघराने की बहू ने पंचायत चुनाव में बीजेपी को दी टेंशन, कांग्रेस का भी पूर्व मंत्री की पत्नी ने बढ़ाया सिरदर्द

मोहल, जेष्ठा वार्ड में बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों को आजाद प्रत्याशियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. अब ये चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है.

मोहल,न्येष्ठा वार्ड में बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों को आजाद प्रत्याशियों से कड़ी टक्कर
मोहल,न्येष्ठा वार्ड में बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों को आजाद प्रत्याशियों से मिल रही कड़ी टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: देवभूमि कुल्लू के जिला परिषद चुनावों में मौहल और जेष्ठा वार्ड अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुके हैं, जहां 'अपनों' की बगावत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. कहीं पूर्व मंत्री की पत्नी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के सामने ताल ठोक रही हैं, तो कहीं राजघराने की बहू भाजपा के गढ़ में आजाद उम्मीदवार बनकर चुनौती पेश कर रही हैं. दिग्गज नेताओं की साख और पारिवारिक प्रतिष्ठा के बीच इन दोनों वार्डों में मुकाबला अब 'दोतरफा' नहीं, बल्कि 'तिकोना' और बेहद रोमांचक हो गया है.

मौहल और जेष्ठा वार्ड पर अब सभी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. मौहल जिला परिषद वार्ड की अगर बात की जाए तो यहां से पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्य प्रकाश ठाकुर की पत्नी प्रेमलता ठाकुर मैदान में उतरी हैं. प्रेमलता ठाकुर इसी वार्ड से पहले दो बार जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं. इस बार पंचायत चुनावों में प्रेमलता ठाकुर को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन प्रेमलता ठाकुर ने चुनावी दंगल में उतरने का फैसला लिया है. उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है. ऐसे में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

लगातार दो बार रहीं जिला परिषद सदस्य

मौहल वार्ड में कांग्रेस ने पूर्व पंचायत प्रधान ईशरा ठाकुर को समर्थन दिया है. वही, भाजपा ने अधिवक्ता निशा को नए चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में समर्थन देकर उतारा है, जिस कारण अब इस वार्डों में कांग्रेस और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. वही, अब साल 2010 और 2015 में लगातार जिला परिषद सदस्य रह चुकीं प्रेमलता ठाकुर के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.

विभा सिंह ने भी ठोकी ताल

वहीं, जेष्ठा जिला परिषद वार्ड से पूर्व सांसद एवं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और धूमल सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह की बहू विभा सिंह अपनी किस्मत आजमा रही हैं. विभा सिंह कुल्लू राजघराने की बहू हैं. इससे पहले धाउगी वार्ड से जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और उससे पहले विभा सिंह के पति हितेश्वर सिंह ज्येष्ठा वार्ड से दो बार जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत चुके हैं. इससे जेष्ठा वार्ड से विभा के मैदान में उतरने से भाजपा समर्थित उम्मीदवार के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है. विभा सिंह के पति हितेश्वर सिंह 2022 में बंजार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं और तीसरे स्थान पर रहे थे और 15 हजार के करीब वोट मिले थे. इससे साफ जाहिर की उनके परिवार का कुल्लू की राजनीति में काफी रसूख है. ऐसे में उनसे पार पाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए आसान नहीं है.

जेष्ठा वार्ड की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अंजली शर्मा को समर्थित उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने कमलेश शर्मा को समर्थन देकर मैदान में उतारा है. वहीं, भाजपा पृष्ठभूमि की विभा सिंह आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में अब पंचायती राज चुनाव में दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की जीत जनता के द्वारा तय की जाएगी, लेकिन आजाद उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने के चलते दोनों ही दलों के लिए यह वार्ड प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं. दोनों वार्डों में मुकाबला तिकोना होता दिखाई दे रहा है.

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