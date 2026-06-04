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23 साल बाद इस जिला परिषद में BJP को मिलेगा अध्यक्ष

कुल्लू: जिला कुल्लू के 14 वार्ड वाली जिला परिषद कुल्लू में भाजपा को 23 साल बाद अपनी पार्टी का अध्यक्ष मिलने जा रहा है. इससे पहले पूर्व मंत्री खीमी राम शर्मा साल 2001 से 2003 तक भाजपा की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष रहे थे. इसके बाद 2003 से 2026 तक कांग्रेस के 6 अध्यक्ष इस पद पर काबिज रहे. अब दो दशक से ज्यादा समय के बाद भाजपा अपने दम पर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की स्थिति में है. इसके लिए पार्टी ने अंदरखाते रणनीति बनानी शुरू कर दी है.

14 वार्डों में से 9 सीटों पर भाजपा की जीत

जिला कुल्लू में जिला परिषद के 14 वार्डों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं. जिला परिषद की एक सीट ज्येष्ठा वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है, लेकिन भाजपा को इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है. इसके विपरीत साल 2015 और 2020 के जिला परिषद चुनावों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय सदस्यों के समर्थन और मतदान के जरिए हुआ था.