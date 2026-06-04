23 साल बाद इस जिला परिषद में BJP को मिलेगा अध्यक्ष
अब तक कांग्रेस के हाथ में रही जिला परिषद अध्यक्ष की सीट, इस बार भाजपा ने 14 में से 9 वार्डों में की जीत हासिल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 6:06 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के 14 वार्ड वाली जिला परिषद कुल्लू में भाजपा को 23 साल बाद अपनी पार्टी का अध्यक्ष मिलने जा रहा है. इससे पहले पूर्व मंत्री खीमी राम शर्मा साल 2001 से 2003 तक भाजपा की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष रहे थे. इसके बाद 2003 से 2026 तक कांग्रेस के 6 अध्यक्ष इस पद पर काबिज रहे. अब दो दशक से ज्यादा समय के बाद भाजपा अपने दम पर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की स्थिति में है. इसके लिए पार्टी ने अंदरखाते रणनीति बनानी शुरू कर दी है.
14 वार्डों में से 9 सीटों पर भाजपा की जीत
जिला कुल्लू में जिला परिषद के 14 वार्डों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं. जिला परिषद की एक सीट ज्येष्ठा वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है, लेकिन भाजपा को इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है. इसके विपरीत साल 2015 और 2020 के जिला परिषद चुनावों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय सदस्यों के समर्थन और मतदान के जरिए हुआ था.
ये जिला पार्षद सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में
ऐसे में अब इस बार वरिष्ठता के आधार पर मनाली के वशिष्ठ वार्ड से निर्वाचित ठाकुर दास जिला परिषद अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. मनाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जिला परिषद की सभी चार सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया है. वहीं, जिला परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा किसी महिला सदस्य को जिम्मेदारी सौंप सकती है. क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए बंजार या आनी क्षेत्र से निर्वाचित किसी महिला सदस्य के नाम पर विचार किया जा सकता है.
|जिला परिषद कुल्लू में अध्यक्ष
|अध्यक्ष
|साल
|खीमी राम शर्मा
|जनवरी 2001- मार्च 2003
|सेस राम
|मार्च 2003- अप्रैल 2003
|बुद्धि सिंह ठाकुर
|अप्रैल 2003- जनवरी 2006
|सेस राम
|जनवरी 2006- जनवरी 2011
|हरिचंद शर्मा
|जनवरी 2011- जनवरी 2016
|रोहिणी चौधरी
|जनवरी 2016- जनवरी 2021
|पंकज परमार
|फरवरी 2021- जनवरी 2026
"जिला परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित 9 सदस्य जीतकर आए हैं. ऐसे में अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नामों पर जल्द फैसला लिया जाएगा. अगले दो-तीन दिनों में सभी 9 निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी. जिसमें इस विषय पर चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा." - गोविंद सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता